Головний тренер англійського клубу "Брайтон" провів ніч із безпритульними (фото)

Грем Поттер наважився на експеримент, щоб відчути на собі весь тягар життя безпритульних.

Головний тренер футбольного клубу "Брайтон Альбіон" Грем Поттер переночував на вулицях міста із безпритульними, повідомляє пресслужба клубу.

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Разом із помічником Біллі Рідом і тренером першої команди Бруно, наставник "Брайтона" приєднався до акції "The Big Sleep Out" у п'ятницю ввечері в центрі міста, щоб привернути увагу та зібрати життєво важливі кошти для безпритульних у Брайтон і Гоуві.

[ + – ] Тренерський штаб "Брайтона" вирішив привернути увагу до проблеми безпритульних Фото: ФК Брайтон

Тренери приєдналися до інших активістів у церкві Святого Петра у межах заходу, організованого місцевою благодійною організацією "Off the Fence", яка кожну зиму запускає проєкт "Anti-Freeze", щоб підтримати громаду безпритульних і зібрати кошти на допомогу цим людям.

"У нас була легка версія грубого сну, але вона все ж таки дала нам уявлення про проблеми, з якими безпритульна спільнота стикається щодня і щоночі.

Переживши лише одну ніч навулиці, я не можу уявити, як було б страждати так, не маючи уявлення про те, що на нас чекає попереду або звідки з'явиться наступний обід.

Це одні з найуразливіших членів нашого суспільства, і вони потребують нашої допомоги та підтримки. Багато хто страждає від хвороб, поганого здоров'я, і це розриває серце, коли в 2021 році ми все ще зустрічаємо людей, змушених жити просто на вулиці.

У Великій Британії, а також тут, у Брайтон і Гоуві, є кілька чудових благодійних організацій, які здійснюють приголомшливу роботу. Цим організаціям стає все важче, і в міру того, як ми наближаємося до глибини зими, коли ночі стануть холоднішими, а температура опускається нижче нуля, я хотів би закликати тих із вас, хто може, надати їм свою підтримку цієї зими", — прокоментував свій незвичайний досвід Грем Поттер.

Раніше Фокус розповідав про те, що форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе витрачає призові гроші на благодійність. 22-річний нападник вирішив ділитися коштами, одержаними за виступи у національній збірній. Сумарно футболіст уже пожертвував 1,5 мільйони євро.