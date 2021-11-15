"Надеялся, что сыграем по-другому. Я - идиот", — тренер сборной России о поражении от Хорватии (видео)

Сборная России проиграла в решающем матче отборочного цикла на ЧМ-2022 и упустила возможность выйти на турнир без дополнительных матчей.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин раскритиковал свою работу в матче его команды против сборной Хорватии. Специалист выдал резкий спич в YouTube-шоу "Коммент Out".

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Комментируя поражение в матче против сборной Хорватии (0:1), Карпин отметил, что надеялся сыграть в другом стиле.

"Если к нападающему мяч прилетает сверху, то какие к нему претензии? Допустим, у Смолова игра в верху — не самое сильное качество. Но к нему все мячи прилетали именно вот так, потому что мы надеялись играть по-другому, я надеялся, я — идиот", — заявил Валерий Карпин.

[ + – ] Валерий Карпин назвал себя идиотом (на видео - с 51:45)

Карпин остался недоволен действиями подопечных на поле и считает поражение заслуженным.

"Лучше бы мы проиграли 0:3, но сыграли так, как планировали, чем 0:1 и с такой игрой, которую вы видели. Проблема — одна, это всем понятно. Проблема — в голове. Мы планировали, чтобы мяч у нас задерживался хотя бы на 5 секунд. Больше 5 секунд у нас владения не было ни разу. И это точно не из-за мастерства игроков", — сказал главный тренер сборной России.

Россияне уступили в гостях команде Хорватии: решающий мяч в свои ворота на 81-й минуте отправил защитник российской сборной Федор Кудряшов. Это поражение стоило команде первого места в группе и прямой путевки на чемпионат мира. Хорватия набрала 23 очка, опередив россиян на один пункт. Теперь команде Карпина предстоит бороться за право сыграть в Катаре в плей-офф квалификации.

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