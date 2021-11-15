"Сподівався, що зіграємо інакше. Я — ідіот": тренер збірної Росії — про поразку від Хорватії (відео)

Збірна Росії програла у вирішальному матчі відбірного циклу на ЧС-2022 та пропустила можливість вийти на турнір без додаткових матчів.

Головний тренер збірної Росії з футболу Валерій Карпін розкритикував свою роботу в матчі його команди проти збірної Хорватії. Фахівець видав різкий спіч у YouTube-шоу "Комент Out".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Коментуючи поразку у матчі проти збірної Хорватії (0:1), Карпін зазначив, що сподівався зіграти в іншому стилі.

"Якщо до нападника м'яч прилітає зверху, то які до нього претензії? Припустимо, у Смолова гра на верху — не найсильніша якість. Але до нього всі м'ячі прилітали саме ось так, тому що ми сподівалися грати інакше, я сподівався, я — ідіот", — заявив Валерій Карпін.

[ + – ] Валерій Карпін назвав себе ідіотом (на відео — з 51:45)

Карпін залишився незадоволений діями підопічних на полі та вважає поразку заслуженою.

"Краще б ми програли 0:3, але зіграли так, як планували, ніж 0:1 і з такою грою, яку ви бачили. Проблема одна, це всім зрозуміло. Проблема в голові. Ми планували, щоб м'яч у нас затримувався хоча б на 5 секунд. Понад 5 секунд у нас володіння не було жодного разу. І це точно не через майстерність гравців", — сказав головний тренер збірної Росії.

Росіяни поступилися в гостях команді Хорватії: вирішальний м'яч у ворота на 81-й хвилині відправив захисник російської збірної Федір Кудряшов. Ця поразка коштувала команді першого місця у групі та прямої путівки на чемпіонат світу. Хорватія набрала 23 очки, випередивши росіян на один пункт. Тепер команда Карпіна має боротися за право зіграти в Катарі у плей-оф кваліфікації.

Раніше Фокус розповідав про те, що головний тренер англійського футбольного клубу "Брайтон" Грем Поттер провів ніч із безпритульними, відгукнувшись на прохання місцевих активістів.