Неймар получил травму и не сыграет против Аргентины

Лидер сборной Бразилии пропустит матч отборочного цикла на ЧМ-2022 из-за повреждения бедра.

Нападающий сборной Бразилии Неймар пожаловался врачам команды на проблемы с бедром, сообщает издание Goal.com.

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По информации издания, 29-летний футболист столкнулся с болевыми ощущениями и точно не сыграет против сборной Аргентины в матче отборочного цикла на чемпионат мира-2022. Неймар не поехал с командой на эту игру, хотя и отыграл 90 минут в предыдущем матче против Колумбии.

Бразильская футбольная конфедерация в официальном заявлении подтвердила, что Неймар не сможет сыграть против аргентинцев. Кроме того, футболист вернется во Францию, где присоединится к своему клубу — ПСЖ, в котором пройдет медицинское обследование и реабилитацию.

В то же время, в сборной Аргентины так же опасались, что одноклубник Неймара Лионель Месси не сможет принять участия в этой игре из-за проблем с коленом. Но главный тренер команды Лионель Скалони подтвердил, что игрок в порядке и сможет сыграть против Бразилии.

Отметим, что Бразилия уже квалифицировалась на чемпионат мира-2022, а вот сборная Аргентины отстает от "селесао" на шесть очков и занимает вторую позицию в отборочной группе.

От Южной Америки в финальную часть чемпионата мира квалифицируются четыре команды, а пятое место принимает участие в межконтинентальном плей-офф. На данный момент, помимо Бразилии и Аргентины, за поездку в Катар борются Эквадор и Чили, а на пятой позиции расположилась команда Колумбии.

Ранее Фокус рассказывал, что Аргентина обыграла Бразилию в финале Копа Америка-2021, выиграв титул впервые за последние 28 лет. Это первый трофей Лионеля Месси за 17 лет в аргентинской сборной.