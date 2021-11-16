Неймар отримав травму та не зіграє проти Аргентини

Лідер збірної Бразилії пропустить матч відбіркового циклу на ЧС-2022 через пошкодження стегна.

Нападник збірної Бразилії Неймар поскаржився лікарям команди на проблеми зі стегном, повідомляє видання Goal.com.

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За інформацією видання, 29-річний футболіст зіткнувся з болісними відчуттями і точно не зіграє проти збірної Аргентини у матчі відбірного циклу на чемпіонат світу-2022. Неймар не поїхав із командою на цю гру, хоч і відіграв 90 хвилин у попередньому матчі проти Колумбії.

Бразильська футбольна конфедерація в офіційній заяві підтвердила, що Неймар не зможе зіграти проти аргентинців. Крім того, футболіст повернеться до Франції, де приєднається до свого клубу — ПСЖ, де пройде медичне обстеження та реабілітацію.

У той же час, у збірній Аргентини так само побоювалися, що одноклубник Неймара Ліонель Мессі не зможе взяти участь у цій грі через проблеми з коліном. Але головний тренер команди Ліонель Скалоні підтвердив, що гравець у нормі та зможе зіграти проти Бразилії.

Зазначимо, що Бразилія вже кваліфікувалася на чемпіонат світу-2022, а ось збірна Аргентини відстає від "селесао" на шість очок і посідає другу позицію у відбірковій групі.

Від Південної Америки до фінальної частини чемпіонату світу кваліфікуються чотири команди, а п'яте місце бере участь у міжконтинентальному плей-оф. Наразі окрім Бразилії та Аргентини, за поїздку до Катару борються Еквадор і Чилі, а на п'ятій позиції розташувалася команда Колумбії.

Раніше Фокус розповідав, що Аргентина обіграла Бразилію у фіналі Копа Америка-2021, вигравши титул уперше за останні 28 років. Це перший трофей Ліонеля Мессі за 17 років в аргентинській збірній.