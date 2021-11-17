С кресла-каталки на ЧМ-2022: тренер сборной Нидерландов получил травму, но вывел команду на Мундиаль

Луи Ван Гал перед решающим матчем против сборной Норвегии получил неприятную травму: 70-летний тренер упал с велосипеда и испытывал проблемы с ногами.

Главный тренер сборной Нидерландов по футболу Луи Ван Гал перед решающим матчем своей команды получил травму бедра, сообщает издание The Sun.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

70-летний специалист в матче отборочного цикла на ЧМ-2022 против сборной Норвегии руководил действиями команды на кресле-каталке. Как выяснилось, накануне тренер получил нетипичную для его профессии травму: он упал с велосипеда и испытывал проблемы с перемещением. Для этого Ван Галу понадобилось специальное средство.

Отмечается, что в 2012 году Луи Ван Гал уже перенес операцию на бедре. Повреждение, которое тренер получил в минувший уик-энд, доктора признали не критичным, но порекомендовали ему воздержаться от нагрузок и воспользоваться креслом-каталкой.

В понедельник он работал на тренировке команды с помощью гольфкара, которым управлял его ассистент Хэнк Фрейзер.

[ + – ] Луи Ван Гал на гольфкаре во время тренировки сборной Нидерландов Фото: Getty Images

Но даже при этих трудностях, сборная Нидерландов одержала победу над Норвегией со счетом 2:0. Стоит отметить, что оба гола в решающем матче голландцы забили в конце основного времени, их авторами стали Стивен Бергвейн и Мемфис Депай. Благодаря этому результату "Оранжевые" набрали 23 очка и заняли первое место в группе, которое гарантирует попадание на чемпионат мира. Норвегия до последнего матча сохраняла шансы на выход на турнир, однако в итоге финишировала третьей. После матча в раздевалке футболисты устроили праздничные танцы.

[ + – ] Сборная Нидерландов празднует выход на ЧМ-2022

Ранее Фокус рассказывал о том, кто вышел на чемпионат мира-2022. Помимо сборной Нидерландов, прямые путевки получили сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Хорватии, Англии и Германии.