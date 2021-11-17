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З крісла-каталки на ЧС-2022: тренер збірної Нідерландів отримав травму, але вивів команду на Мундіаль

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Луї Ван Гал збірна Нідерландів
Фото: twitter/OnsOranje | Луї ван Гал отримав неприємну травму, але вивів команду на ЧС-2022

Луї ван Гал перед вирішальним матчем проти збірної Норвегії отримав неприємну травму: 70-річний тренер упав із велосипеда і мав проблеми з ногами.

Головний тренер збірної Нідерландів із футболу Луї ван Гал перед вирішальним матчем своєї команди отримав травму стегна, повідомляє видання The Sun.

70-річний фахівець у матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 проти збірної Норвегії керував діями команди на кріслі-каталці. Як з'ясувалося, напередодні тренер отримав нетипову для його професії травму: він упав із велосипеда і мав проблеми з переміщенням. Для цього Ван Галу знадобився спеціальний засіб.

Зазначається, що в 2012 році Луї ван Гал уже переніс операцію на стегні. Пошкодження, яке тренер отримав минулого вікенду, лікарі визнали не критичним, але порекомендували йому утриматися від навантажень і скористатися кріслом-каталкою.

У понеділок він працював на тренуванні команди за допомогою гольфкара, яким керував його помічник Хенк Фрейзер.

Луї Ван Гал гольфкар збірна Нідерландів
Луї ван Гал на гольфкарі під час тренування збірної Нідерландів
Фото: Getty Images

Але навіть із цими труднощами збірна Нідерландів здобула перемогу над Норвегією з рахунком 2:0. Варто зазначити, що обидва голи у вирішальному матчі голландці забили наприкінці основного часу, їхніми авторами стали Стівен Бергвейн і Мемфіс Депай. Завдяки цьому результату "Помаранчеві" набрали 23 очки та посіли перше місце у групі, яка гарантує потрапляння на чемпіонат світу. Норвегія до останнього матчу зберігала шанси на вихід на турнір, проте фінішувала третьою. Після матчу в роздягальні футболісти влаштували святкові танці.

Збірна Нідерландів святкує вихід на ЧС-2022

Раніше Фокус розповідав, хто вийшов на чемпіонат світу-2022. Окрім збірної Нідерландів, прямі путівки отримали збірні Сербії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Данії, Хорватії, Англії та Німеччини.