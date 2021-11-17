З крісла-каталки на ЧС-2022: тренер збірної Нідерландів отримав травму, але вивів команду на Мундіаль

Луї ван Гал перед вирішальним матчем проти збірної Норвегії отримав неприємну травму: 70-річний тренер упав із велосипеда і мав проблеми з ногами.

Головний тренер збірної Нідерландів із футболу Луї ван Гал перед вирішальним матчем своєї команди отримав травму стегна, повідомляє видання The Sun.

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70-річний фахівець у матчі відбіркового циклу на ЧС-2022 проти збірної Норвегії керував діями команди на кріслі-каталці. Як з'ясувалося, напередодні тренер отримав нетипову для його професії травму: він упав із велосипеда і мав проблеми з переміщенням. Для цього Ван Галу знадобився спеціальний засіб.

Зазначається, що в 2012 році Луї ван Гал уже переніс операцію на стегні. Пошкодження, яке тренер отримав минулого вікенду, лікарі визнали не критичним, але порекомендували йому утриматися від навантажень і скористатися кріслом-каталкою.

У понеділок він працював на тренуванні команди за допомогою гольфкара, яким керував його помічник Хенк Фрейзер.

[ + – ] Луї ван Гал на гольфкарі під час тренування збірної Нідерландів Фото: Getty Images

Але навіть із цими труднощами збірна Нідерландів здобула перемогу над Норвегією з рахунком 2:0. Варто зазначити, що обидва голи у вирішальному матчі голландці забили наприкінці основного часу, їхніми авторами стали Стівен Бергвейн і Мемфіс Депай. Завдяки цьому результату "Помаранчеві" набрали 23 очки та посіли перше місце у групі, яка гарантує потрапляння на чемпіонат світу. Норвегія до останнього матчу зберігала шанси на вихід на турнір, проте фінішувала третьою. Після матчу в роздягальні футболісти влаштували святкові танці.

[ + – ] Збірна Нідерландів святкує вихід на ЧС-2022

Раніше Фокус розповідав, хто вийшов на чемпіонат світу-2022. Окрім збірної Нідерландів, прямі путівки отримали збірні Сербії, Іспанії, Швейцарії, Франції, Бельгії, Данії, Хорватії, Англії та Німеччини.