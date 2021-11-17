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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Полю Погба

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Поль Погба, игрок сборной Франции
Поль Погба, игрок сборной Франции

Мино Райола, агент футболиста сборной Франции, намекает на его скорый переход в другой клуб.

Руководство "красных дьяволов" уже нашло замену французскому полузащитнику Полю Погба в лице Джуда Беллингема, англичанина, который выступает за "Боруссию" из Дортмунда. Об этом сообщает Manchester Evening News

18-летний футболист английской сборной считается одним из самых ярких футбольных талантов, и в свои годы уже привлекается в национальную сборную Англии.

Эксперты высоко оценили его игру в матче Англии против Сан-Марино, в котором "львы" разгромили своих оппонентов со счетом 10: 0. Беллингем продемонстрировал точность передач на уровне 93%, успешно обыгрывал своих визави и шел в отбор. Он даже отличился забитым голом, впрочем отмененным VAR.

Мино Райола, агент французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, подогревает слухи о том, что в скором времени игрок может сменить клуб. Об этом сообщает Goal.

У 28-летнего Погба остается менее года контракта с "Юнайтед", руководство которого, как отмечается, пытается договориться с ним о продлении соглашения на фоне интереса со стороны некоторых других ведущих клубов Старого света.

Футбольный агент Мино Райола и прежде откровенно высказывался о будущей карьере Погба, и теперь, перед зимним межсезоньем, решил в очередной раз подлить масла в огонь, заявив, что "декабрь — это месяц мечты" для игрока.

Ранее Фокус сообщал о том, что Андрей Ярмоленко зимой может оказаться в Турецком чемпионате. Летом у полузащитника сборной Украины заканчивается контрактное соглашение с лондонским "Вест Хэмом", руководство которого, очевидно, на него не рассчитывает и хочет заработать на нем некоторые деньги, поскольку украинец так и не стал основным исполнителем в команде Дэвида Мойеса.

Представитель Турецкой Суперлиги "Транзобспор" рассматривают Ярмоленко в качество своего потенциального трансфера. Футбольный сайт Fanatik пишет о том, что клуб из города Трабзон хочет воспользоваться выгодной возможностью и недорого заплатить за переход украинского вингера, заменив им травмированного ивуарийца Жервинью.