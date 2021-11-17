"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну Полю Погба

Міно Райола, агент футболіста збірної Франції, натякає на його швидкий перехід до іншого клубу.

Керівництво "червоних дияволів" вже знайшло заміну французькому півзахиснику Полю Погба в обличчі Джуда Беллінгема, англійця, який виступає за "Боруссію" з Дортмунда. Про це повідомляє Manchester Evening News.

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18-річний футболіст англійської збірної вважається одним із найяскравіших футбольних талантів, і у свої роки вже залучається до національної збірної Англії.

Експерти високо оцінили його гру в матчі Англії проти Сан-Марино, у якому "леви" розгромили своїх опонентів з рахунком 10:0. Беллінгем продемонстрував точність передач на рівні 93%, успішно обігравав своїх візаві та йшов у відбір. Він навіть відзначився забитим голом, проте скасованим VAR.

Міно Райола, агент французького півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, підігріває чутки про те, що незабаром гравець може змінити клуб. Про це повідомляє Goal.

У 28-річного Погба залишається менше року контракту з "Юнайтед", керівництво якого, як зазначається, намагається домовитися з ним про продовження угоди на фоні інтересу з боку деяких інших провідних клубів Старого світу.

Футбольний агент Міно Райола і раніше відверто висловлювався про майбутню кар'єру Погба, і тепер, перед зимовим міжсезонням, вирішив вкотре підлити олії у вогонь, заявивши, що "грудень — це місяць мрії" для гравця.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Андрій Ярмоленко взимку може опинитися в Турецькому чемпіонаті. Влітку півзахисник збірної України закінчує контрактну угоду з лондонським "Вест Хемом", керівництво якої, очевидно, на нього не розраховує і хоче заробити на ньому деякі гроші, оскільки українець так і не став основним виконавцем у команді Девіда Моєса.

Представник Турецької Суперліги "Транзобспор" розглядають Ярмоленка як свій потенційний трансфер. Футбольний сайт Fanatik пише про те, що клуб із міста Трабзон хоче скористатися вигідною можливістю та недорого заплатити за перехід українського вінгера, замінивши ним травмованого івуарійця Жервіньйо.