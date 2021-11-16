Андрій Ярмоленко може продовжити кар'єру в Туреччині

У гравця збірної України влітку закінчується контракт з "Вест Хемом", і турки розглядають Ярмоленка як можливий трансфер.

"Трабзонспор", представник Турецької футбольної Суперліги із міста Трабзон, розглядає можливість підписати півзахисника збірної України Андрія Ярмоленка, який може стати заміною івуарійцю Жервіньйо. Останній перебуває поза складом, оскільки переніс операцію на хрестоподібних зв'язках. Про це повідомляє турецький сайт Fanatik.

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Видання пише про те, що підписати Ярмоленка турецькій команді запропонували менеджери футболіста. Автори публікації кажуть, що клуб із Трабзона активізується на трансферному ринку в зимове міжсезоння. Жервіньйо планують замінити іншим відомим гравцем, окрім українського вінгера, називають імена Едіна Вишча та Крістіана Тельйо. Ці двоє — пріоритетні цілі для тренера Абдулли Авчі, але Ярмоленко також у шортлисті турецького наставника.

Наголошується, що керівництво "Трабзона" спочатку хотіло б оцінити можливу вартість переходу досвідченого півзахисника, оскільки влітку 2022 року в українця закінчиться контакт із лондонською командою, і турки планують купити його недорого. Але зараз вони не мають конкретної трансферної мети.

Після 12-турів "Трабзон" посідає перший рядок у чемпіонаті Туреччини.

Ярмоленко перейшов у "Вест Хем" з дортмундської "Боруссії", але йому так і не вдалося стати гравцем стартового складу "молотобійців", багато в чому через часті травми.

Раніше Фокус повідомляв, що Андрій Лунін, який захищає кольори мадридського "Реала", може змінити Ла-Лігу на Лігу-1. Український воротар може перейти до клубу "Лілль" із однойменного французького міста.