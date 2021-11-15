Український воротар Лунін може перейти з Реалу до французького клубу — ЗМІ

22-річний голкіпер продовжує сидіти на лаві запасних у мадридському клубі, не отримуючи шансу проявити себе.

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін зацікавив керівництво французького футбольного клубу "Лілль", повідомляє видання Todofichajes.com.

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За інформацією джерела, представники "догів" уже контактували з керівництвом "Реала" щодо переходу футболіста, який продовжує залишатися в тіні Тібо Куртуа. У "Ліллі" досі не знайшли рівноцінної заміни воротареві Майку Меньяну, який перейшов до "Мілана". На його позицію французи орендували хорвата Іво Грбіча з мадридського "Атлетіко", але він не зумів зарекомендувати себе на добрий рівень.

Після 13 матчів у чемпіонаті Франції "Лілль" посідає лише 12-е місце — команда багато пропускає і має негативну різницю забитих і пропущених м'ячів (16 забитих — 19 пропущених), тому боси клубу активно шукають посилення на воротарську позицію.

Повідомляється, що "Реал" не має наміру продавати українця, але може відпустити його в оренду для отримання ігрової практики.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перейшов із луганської "Зорі" до "Реала" у 2018 році. З того часу він тричі йшов у оренду, виступаючи за іспанські клуби "Леганес", "Реал Валядолід" та "Ов'єдо". Контракт 22-річного футболіста з мадридським клубом спливає у 2024 році. Варто зазначити, що Андрій Лунін ставав чемпіоном світу в складі молодіжної збірної України у 2019 році. Тією командою керував нинішній виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков.

Раніше Фокус розповідав, що мадридський "Реал" продовжив контракт із голкіпером Тібо Куртуа до 2026 року.

У вересні Андрій Лунін перехворів на коронавірус, але швидко відновився і повернувся до тренувань.