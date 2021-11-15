Украинский вратарь Лунин может перейти из Реала во французский клуб - СМИ

22-летний голкипер продолжает сидеть на скамейке запасных в мадридском клубе, не получая шанса проявить себя.

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин заинтересовал руководство французского футбольного клуба "Лилль", сообщает издание Todofichajes.com.

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По информации источника, представители "догов" уже контактировали с руководством "Реала" на предмет перехода футболиста, который продолжает оставаться в тени Тибо Куртуа. В "Лилле" до сих пор не нашли равноценной замены вратарю Майку Маньяну, который перешел в "Милан". На его позицию французы арендовали хорвата Иво Грбича из мадридского "Атлетико", но он не сумел зарекомендовать себя на хорошем уровне.

После 13 матчей в чемпионате Франции "Лилль" занимает только 12-е место — команда много пропускает и имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей (16 забитых — 19 пропущенных), поэтому боссы клуба активно ищут усиление на вратарскую позицию.

Сообщается, что "Реал" не намерен продавать украинца, но может отпустить его в аренду для получения игровой практики.

Напомним, что Андрей Лунин перешел из луганской "Зари" в "Реал" в 2018 году. С тех пор он трижды уходил в аренду, выступая за испанские клубы "Леганес", "Реал Валядолид" и "Овьедо". Контракт 22-летнего футболиста с мадридским клубом истекает в 2024 году. Стоит отметить, что Андрей Лунин становился чемпионом мира в составе молодежной сборной Украины в 2019 году. Той командой руководил нынешний исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков.

Ранее Фокус рассказывал, что мадридский "Реал" продлил контракт с голкипером Тибо Куртуа до 2026 года.

В сентябре Андрей Лунин переболел коронавирусом, но быстро восстановился и вернулся к тренировкам.