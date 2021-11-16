Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции

У игрока сборной Украины летом заканчивается контракт с "Вест Хэмом", и турки рассматривают Ярмоленко как возможный трансфер.

"Трабзонспор", представитель Турецкой футбольной Суперлиги из города Трабзон, рассматривает возможность подписать полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который может стать заменой ивуарийцу Жервинью. Последний находится вне состава, поскольку перенес операцию на крестообразных связках. Об этом сообщает турецкий сайт Fanatik.

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Издание пишет о том, что подписать Ярмоленко турецкой команде предложили менеджеры футболиста. Авторы публикации говорят, что клуб из Трабзона активизируется на трансферном рынке в зимнее межсезонье. Жервиньо планируют заменить другим известным игроком, помимо украинского вингера, называют имена Эдина Вишча и Кристиана Тельо. Эти двое — приоритетные цели для тренера Абдуллы Авчи, но Ярмоленко тоже в шортлисте турецкого наставника.

Отмечается, что руководство "Трабзона" вначале хотело бы оценить возможную стоимость перехода опытного полузащитника, поскольку летом 2022 года у украинца закончится контакт с лондонской командой, и турки планируют купить его недорого. Но сейчас у них нет конкретной трансферной цели.

После 12-туров "Трабзон" занимает первую строчку в чемпионате Турции.

Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии", но ему так и не удалось стать игроком стартового состава "молотобойцев", во многом из-за частых травм.

Ранее Фокус сообщал, что Андрей Лунин, защищающий цвета мадридского "Реала", может сменить Ла-Лигу на Лигу-1. Украинский вратарь может перейти в клуб "Лилль" из одноименного французского города.