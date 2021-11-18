В Китае пропала без вести теннисистка Пэн Шуай

В начале текущего месяца спортсменка заявляла о домогательствах сексуального характера со стороны бывшего вице-премьер-министра Китая.

Мировая теннисная ассоциация (WTA) на своем официальном сайте опубликовала обращение руководителя организации Стива Саймона. Менеджер обеспокоен бесследным исчезновением китайской теннисистки Пэн Шуай, которая в начале ноября сообщала о сексуальных домогательствах от бывшего вице-премьер-министра страны.

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Саймон утверждает, что с начала месяца неоднократно пытался связаться со спортсменкой, но его попытки были безуспешными.

"Заявление, опубликованное сегодня государственными СМИ Китая в отношении Пэн Шуай, только вызывает у меня опасения относительно ее безопасности и местонахождения.

Мне трудно поверить, что Пэн Шуай на самом деле написала полученное нами электронное письмо или верит в то, что приписывают ей. Пэн Шуай проявила невероятное мужество, описав обвинение в сексуальном посягательстве бывшего высокопоставленного чиновника китайского правительства. WTA и остальному миру нужны независимые и достоверные доказательства того, что она в безопасности. Я неоднократно пытался связаться с ней через различные формы связи, но безуспешно.

Пэн Шуай должна иметь возможность говорить свободно, без принуждения или запугивания с любой стороны. Ее утверждение о сексуальном насилии должно быть расследовано с полной прозрачностью и без цензуры.

Голоса женщин нужно слышать и уважать, а не подвергать цензуре или диктату", — заявил руководитель WTA.

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Что произошло с Пэн Шуай?

В начале ноября на своей странице в китайской социальной сети Weibo Пэн Шуай рассказала подробности своей личной жизни. По ее словам, бывший вице-премьер Чжан Гаоли вступил с ней в близкие отношения в 2011 году. Но когда он стал чиновником Постоянного комитета Политбюро, отношения с теннисисткой закончились.

По словам Шуай, в 2018 году, после выхода на пенсию, Гаоли позвал ее поиграть в теннис, а после матча Пэн поехала к нему домой, где он совершил акт сексуального насилия.

С того момента Пэн Шуай тайно встречалась с Гаоли до недавнего времени, но после опубликованного поста 2 ноября, теннисистка пропала. Отметим, что Чжану Гаоли — 75 лет.

В конце октября Фокус рассказывал о пропаже китайского пианиста Ли Юнди.