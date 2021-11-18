У Китаї зникла безвісти тенісистка Пен Шуай

На початку поточного місяця спортсменка заявляла про домагання сексуального характеру з боку колишнього віцепрем'єр-міністра Китаю.

Світова тенісна асоціація (WTA) на своєму офіційному сайті опублікувала звернення керівника організації Стіва Саймона. Менеджер стурбований безслідним зникненням китайської тенісистки Пен Шуай, яка на початку листопада повідомляла про сексуальні домагання від колишнього віцепрем'єр-міністра країни.

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Саймон стверджує, що з початку місяця не раз намагався зв'язатися зі спортсменкою, але його спроби були безуспішними.

"Заява, опублікована сьогодні державними ЗМІ Китаю щодо Пен Шуай, лише викликає у мене побоювання щодо її безпеки та місцезнаходження.

Мені важко повірити, що Пен Шуай насправді написала отриманий нами електронний лист або вірить у те, що приписують їй. Пен Шуай проявила неймовірну мужність, описавши звинувачення у сексуальному зазіханні колишнього високопосадовця китайського уряду. WTA та решті світу потрібні незалежні та достовірні докази того, що вона в безпеці. Я неодноразово намагався зв'язатися з нею через різні форми зв'язку, але безуспішно.

Пен Шуай повинна мати можливість говорити вільно, без примусу чи залякування з будь-якої сторони. Її твердження про сексуальне насильство має бути розслідуване з повною прозорістю та без цензури.

Голоси жінок потрібно чути і поважати, а не цензурувати чи диктувати", — заявив керівник WTA.

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Що сталося з Пен Шуай?

На початку листопада на своїй сторінці у китайській соціальній мережі Weibo Пен Шуай розповіла подробиці свого особистого життя. За її словами, колишній віцепрем'єр Чжан Гаолі вступив із нею у близькі стосунки у 2011 році. Але коли він став чиновником Постійного комітету Політбюро, стосунки із тенісисткою закінчилися.

За словами Шуай, у 2018 році, після виходу на пенсію, Гаолі покликав її пограти у теніс, а після матчу Пен поїхала до нього додому, де він здійснив акт сексуального насильства.

З того моменту Пен Шуай таємно зустрічалася з Гаолі донедавна, але після опублікованого допису 2 листопада тенісистка зникла. Зазначимо, що Чжан Гаолі — 75 років.

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