Футболистку женской сборной Ирана обвинили в том, что она мужчина

Голкипер Ирана уверенно отбила два пенальти, из-за этого у иорданской стороны возникли сомнения насчет ее половой принадлежности. Сама футболистка ответила, что она просто некрасивая.

В конце сентября между женскими футбольными сборными Ирана и Иордании состоялся отборочный матч Кубка Азии 2022 года. В итоге, иранки обыграли иорданок со счетом 4:2 и прошли в финальный этап соревнований. Однако после матча представители Иордании высказали предположение, что за соперника играл мужчина. Об этом сообщает Marca.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Голкипер сборной Ирана Зохре Коудаи отбила два пенальти и помогла своей команде пройти дальше. Но после матча иорданская Ассоциация футбола, во главе с наследным Принцем Али бин Хусейном, заявила, что Коудаи — мужчина, который выдает себя за женщину. Представитель ассоциации, который ранее баллотировался в президенты ФИФА, попросил организацию проверить пол вратаря команды соперника.

После заявлений последовало сообщение в Twitter, адресованное Футбольной конфедерации Азии, в котором он назвал ситуацию "очень серьезной", если подозрения подтвердятся, и попросил чиновников "проснуться".

Принц Али требует полного расследования. В свою очередь, вратарь команды Зохре Коудаи ответила на обвинения. Она пригрозила судебным иском президенту Ассоциации футбола Иордании и сказала, что "единственный ее грех в том, что она некрасивая".

СМИ сообщают, что вопросы о половой принадлежности иранских футболисток возникали и в прошлые годы.

Ранее Фокус сообщал о том, что футбольное руководство Алжира заявило, что их соперник — сборная Буркина-Фасо, — которую они не смогли обыграть, использовал черную магию, чтобы заколдовать ворота. Чтобы снять наложенное заклятие, на стадион "Мустафа Чакер" даже пригласили шамана.