Футболістку жіночої збірної Ірану звинуватили в тому, що вона чоловік

Голкіперка Ірану впевнено відбила два пенальті, через це у йорданської сторони виникли сумніви щодо її статевої приналежності. Сама футболістка відповіла, що вона просто негарна.

Наприкінці вересня між жіночими футбольними збірними Ірану та Йорданії відбувся відбірковий матч Кубка Азії 2022 року. У підсумку іранки обіграли йорданок із рахунком 4:2 і пройшли у фінальний етап змагань. Однак після матчу представники Йорданії висловили припущення, що за суперника грав чоловік. Про це повідомляє Marca.

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Голкіперка збірної Ірану Зохре Коудаї відбила два пенальті та допомогла своїй команді пройти далі. Але після матчу йорданська Асоціація футболу, на чолі зі спадковим Принцем Алі бін Хусейном, заявила, що Коудаї — чоловік, який видає себе за жінку. Представник асоціації, який раніше балотувався у президенти ФІФА, попросив організацію перевірити стать воротарки команди суперника.

Після заяв було повідомлення в Twitter, адресоване Футбольній конфедерації Азії, в якому він назвав ситуацію "дуже серйозною", якщо підозри підтвердяться, і попросив чиновників "прокинутися".

Принц Алі вимагає повного розслідування. Водночас, воротарка команди Зохре Коудаї відповіла на звинувачення. Вона пригрозила судовим позовом президенту Асоціації футболу Йорданії та сказала, що "єдиний її гріх у тому, що вона негарна".

ЗМІ повідомляють, що питання про статеву приналежність іранських футболісток виникали й у минулі роки.

Раніше Фокус повідомляв про те, що футбольне керівництво Алжиру заявило, що їхній суперник — збірна Буркіна-Фасо, яку вони не змогли обіграти, використав чорну магію, щоб зачарувати ворота. Щоб зняти закляття, на стадіон "Мустафа Чакер" навіть запросили шамана.