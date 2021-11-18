Звинуватили у чаклунстві: в Алжирі вважають, що Буркіна-Фасо забрала в них очки завдяки чорній магії

Керівники алжирської футбольної спілки навіть запросили шамана, щоб зняти закляття на стадіоні.

Збірна Алжиру з футболу звинуватила суперників із Буркіна-Фасо у застосуванні чорної магії для перемоги у матчі відбірного циклу ЧС-2022, повідомляє журналіст Валід Зіані.

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За його словами, після нічиєї з Буркіна-Фасо керівники алжирської футбольної асоціації викликали екзорциста на стадіон "Мустафа Чакер" у Бліді, щоб ліквідувати наслідки духовної діяльності суперника.

Матч Алжир — Буркіна-Фасо відбувся 16 листопада і завершився внічию з рахунком 2:2. Обидві команди до останнього туру боролися за вихід на ЧС-2022 і в гостей були шанси обійти суперника, але нічийний результат дозволив пройти далі Алжиру. Зазначимо, що команда виграла всі матчі в групі, окрім двох зустрічей із Буркіна-Фасо.

Окрім Алжиру путівки на чемпіонат світу з футболу від Африки здобули такі команди, як Туніс, Нігерія, Камерун, Малі, Єгипет, Гана, Сенегал, Марокко та ДР Конго.

Раніше Фокус розповідав про учасників фінальної частини ЧС-2022 з футболу від Європи. 10 команд отримали прямі путівки на турнір, а ще 12 повинні будуть розіграти три місця в плей-оф раунді кваліфікації.

Зазначимо, що серед 12 збірних, які зіграють у плей-оф, є і збірна України, яка перемогла Боснію та Герцеговину в останньому турі групового раунду та продовжить боротьбу за поїздку в Катар. Суперник команди Олександра Петракова визначиться 26 листопада, коли в Цюріху відбудеться жеребкування плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу.

Також Фокус повідомляв, що Олександра Петрака затверджено в статусі головного тренера збірної України після успішного завершення відбіркового циклу.