Обвинили в колдовстве: в Алжире считают, что Буркина-Фасо забрала у них очки благодаря черной магии

Руководители алжирского футбольного союза даже пригласили шамана, чтобы снять заклятие на стадионе.

Сборная Алжира по футболу обвинила соперников из Буркина-Фасо в применении черной магии для победы в матче отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает журналист Валид Зиани.

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По его словам, после ничьей с Буркиной-Фасо, руководители алжирской футбольной ассоциации вызывали экзорциста на стадион "Мустафа Чакер" в Блиде, чтобы ликвидировать последствия духовной деятельности соперника.

Матч Алжир — Буркина-Фасо состоялся 16 ноября и завершился вничью со счетом 2:2. Обе команды до последнего тура вели борьбу за выход на ЧМ-2022 и у гостей были шансы обойти соперника, но ничейный результат позволил пройти дальше Алжиру. Отметим, что команда выиграла все матчи в группе, кроме двух встреч с Буркина-Фасо.

Помимо Алжира путевки на чемпионат мира по футболу от Африки завоевали такие команды, как Тунис, Нигерия, Камерун, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко и ДР Конго.

Ранее Фокус рассказывал об участниках финальной части ЧМ-2022 по футболу от Европы. 10 команд получили прямые путевки на турнир, а еще 12 должны будут разыграть три оставшихся места в плей-офф раунде квалификации.

Отметим, что среди 12 сборных, которые сыграют в плей-офф, есть и сборная Украины, которая победила Боснию и Герцеговину в последнем туре группового раунда и продолжит борьбу за поездку в Катар. Соперник команды Александра Петракова определится 26 ноября, когда в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф квалификации на чемпионат мира.

Также Фокус сообщал, что Александр Петраков утвержден в статусе главного тренера сборной Украины после успешного завершения отборочного цикла.