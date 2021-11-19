Стивен Джеррард запретил футболистам "Астон Виллы" есть кетчуп

Новый главный тренер бирмингемского клуба начал работу с постановки правильного рациона.

В английском футбольном клубе "Астон Вилла" футболистам запрещено добавлять кетчуп в еду, сообщает издание Goal.com.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такой запрет в бирмингемском клубе ввел новый главный тренер Стивен Джеррард. На пресс-конференции перед дебютным матчем против "Брайтона", 41-летний специалист рассказал, почему решил исключить кетчуп из рациона футболистов.

"Да, это правда, что я запретил игрокам есть кетчуп. Это произошло еще до того, как я его увидел. У игроков должен быть правильный менталитет — они должны делать все возможное. Им нужно стремиться к тому, чтобы быть элитными", — отметил Джеррард.

[ + – ] Стивен Джеррард приступил к работе с новой командой

Американское издание The Athletic ранее рассказывало, что за борьбу с вредными пищевыми добавками взялись и в "Тоттенхэме": это нововведение так же пришло в жизнь клуба вместе с новым главным тренером Антонио Конте.

Стивену Джеррарду в "Астон Вилле" предстоит сломать неприятную серию: "вилланы" проиграли пять последних матчей и оказались в шаге от зоны вылета. Первым матчем Джеррарда во главе новой команды будет встреча с "Брайтоном" дома, затем выезд в гости к "Кристал Пэлас", после чего "Астон Виллу" ждут матчи с грандами: "Манчестер Сити", "Лестером" и "Ливерпулем". Возвращение Джеррарда на "Энфилд Роуд" состоится 11 декабря. Тренер признался, что уже общался с нынешним главным тренером "мерсисайдцев" Юргеном Клоппом на предмет будущей встречи в чемпионате.

"Он прислал мне сообщение, в котором сказал, что" с нетерпением ждет крепких объятий с моей со стороны", — сказал Джеррард.

Отметим, что Стивен Джеррард выступал за "Ливерпуль" с 1998 по 2015 года. Он завершил карьеру в 2016 году, после чего начал работать тренером: сначала с юношеской командой "Ливерпуля", а затем — с шотландским "Глазго Рейнджерс", который возглавлял в течение трех сезонов. Под руководством Джеррарда команде удалось выиграть чемпионат Шотландии.

Ранее Фокус рассказывал, что за переход Джеррарда из "Рейнджерс" в "Астон Виллу" бирмингемский клуб заплатил 4 миллиона фунтов.