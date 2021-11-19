Стівен Джеррард заборонив футболістам "Астон Вілли" їсти кетчуп

Новий головний тренер бірмінгемського клубу розпочав роботу з постановки правильного раціону.

В англійському футбольному клубі "Астон Вілла" футболістам заборонено додавати кетчуп у їжу, повідомляє видання Goal.com.

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Таку заборону в бірмінгемському клубі запровадив новий головний тренер Стівен Джеррард. На пресконференції перед дебютним матчем проти "Брайтона" 41-річний фахівець розповів, чому вирішив виключити кетчуп із раціону футболістів.

"Так, це правда, що я заборонив гравцям їсти кетчуп. Це сталося ще до того, як я його побачив. У гравців має бути правильний менталітет — вони повинні робити все можливе. Їм потрібно прагнути бути елітними", — зазначив Джеррард.

[ + – ] Стівен Джеррард розпочав роботу з новою командою

Американське видання The Athletic раніше розповідало, що за боротьбу зі шкідливими харчовими добавками взялися і в "Тоттенгемі": це нововведення так само прийшло в життя клубу разом із новим головним тренером Антоніо Конте.

Стівен Джеррард в "Астон Віллі" має зламати неприємну серію: "вілани" програли п'ять останніх матчів і опинилися за крок від зони вильоту. Першим матчем Джеррарда на чолі нової команди буде зустріч із "Брайтоном" удома, потім виїзд у гості до "Крістал Пелас", після чого на "Астон Віллу" чекають матчі з грандами: "Манчестер Сіті", "Лестером" і "Ліверпулем". Повернення Джеррарда на "Енфілд Роуд" відбудеться 11 грудня. Тренер зізнався, що вже спілкувався з нинішнім головним тренером "мерсісайдців" Юргеном Клоппом щодо майбутньої зустрічі в чемпіонаті.

"Він надіслав мені повідомлення, у якому сказав, що "з нетерпінням чекає міцних обіймів із моєї сторони", — сказав Джеррард.

Зазначимо, що Стівен Джеррард виступав за "Ліверпуль" із 1998 до 2015 року. Він завершив кар'єру у 2016 році, після чого почав працювати тренером: спочатку з юнацькою командою "Ліверпуля", а потім — із шотландським "Глазго Рейнджерс", який очолював протягом трьох сезонів. Під керівництвом Джеррарда команді вдалось виграти чемпіонат Шотландії.

Раніше Фокус розповідав, що за перехід Джеррарда з "Рейнджерс" до "Астон Вілли" бірмінгемський клуб заплатив 4 мільйони фунтів.