"Не терпится узнать, что она жива и в безопасности". Что говорят звезды тенниса об исчезновении Пэн Шуай

История китайской теннисистки, которая бесследно пропала после рассказа о насилии со стороны бывшего вице-премьер-министра Китая, объединила теннисное сообщество. Игроки в твиттере запустили флешмоб с тегом #whereispengshuai.

Топ-теннисисты со всего мира запустили флешмоб в поддержку китайской коллеги Пэн Шуай, которая пропала без вести 2 ноября, сразу после своего рассказа о сексуальном насилии со стороны бывшего вице-премьера Китайской Народной Республики Чжана Гаоли.

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О том, где находится Пэн Шуай и в каком она состоянии, ничего не известно вот уже почти три недели.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде перестала выходить на связь и ее местоположение остается неизвестным. Накануне руководитель Всемирной теннисной Ассоциации Стив Саймон выступил с заявлением относительно судьбы китаянки, пригрозив Китаю исключением из всех турниров под эгидой WTA, если Пэн Шуай не выйдет на связь в ближайшее время.

Звезды мирового тенниса опубликовали серию постов в Twitter со словами поддержки спортсменки. Игроки использовали хэштег #whereispengshuai: "Где Пэн Шуай".

Ализе Корне, французская теннисистка, победительница девяти турниров WTA

"Наблюдая, как все теннисное сообщество и весь мир не остается в стороне от ситуации с Пэн Шуай, я ощущаю определенную надежду. Мне просто не терпится узнать, что она в безопасности и здорова. Нам нужно знать", — написала Корне.

Энди Маррей, трехкратный победитель турниров "Большого Шлема", двукратный олимпийский чемпион

"В настоящее время местонахождение Пэн Шуай остается неизвестным, после того, как она предъявила обвинения в сексуальных домогательствах против китайского чиновника. Эта речь дает нам надежду, что в скором будущем ситуация изменится к лучшему", — написал Маррей и прикрепил спич чешской теннисистки Барбары Крейчиковой, который вызвал слезы еще одной легенды чешского тенниса — Мартины Навратиловой.

Симона Халеп, двукратная победительница турниров "Большого Шлема"

"Пэн Шуай, знай, что твои товарищи по игре поддерживают тебя. Думаю о тебе и надеюсь, что ты в безопасности", — написала Халеп.

Петра Квитова, двукратная победительница "Уимблдона"

"Новости о Пэн Шуай глубоко расстраивают. Я хочу выразить свою поддержку невероятно смелому товарищу по WTA и молиться, чтобы она была в безопасности и здорова", — сказала Квитова, пережившая нападение грабителей в собственном доме в 2016 году.

Наоми Осака, победительница четырех турниров "Большого Шлема"

"Всем привет. Не уверена, что вы следили за последними новостями, но недавно я была проинформирована о коллеге по профессии, которая пропала без вести после заявления о том, что она была подвергнута сексуальному насилию. Цензура — это всегда плохо, но в любом случае, я надеюсь, что Пэн Шуай и ее семья находятся в безопасности и с ними все в порядке. Я в шоке от сложившейся ситуации и отправляю любовь и лучи света моей коллеге", — написала Осака.

Серена Уильямс, 23-кратная победительница турниров "Большого Шлема"

"Я опустошена и потрясена, узнав новости о моей сверстнице Пэн Шуай. Надеюсь, она в порядке и будет найдена как можно скорее. Это дело необходимо расследовать и мы не должны молчать. Отправляю любовь ей и ее семье в это невероятно трудное время", — написала Серена Уильямс.

Ранее Фокус рассказывал о ситуации, которая предшествовала исчезновению теннисистки Пэн Шуай. Ее роман с высокопоставленным чиновником начался еще в 2011 году, после чего пара рассталась. Но спустя семь лет, по словам спортсменки, бывший вице-премьер-министр совершил над ней акт сексуального насилия.