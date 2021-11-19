"Не терпиться дізнатися, що вона жива і в безпеці": що кажуть зірки тенісу про зникнення Пен Шуай

Історія китайської тенісистки, яка безвісти зникла після розповіді про насильство з боку колишнього віцепрем'єр-міністра Китаю, об'єднала тенісну спільноту. Гравці у твіттері запустили флешмоб із тегом #whereispengshuai.

Топтенісисти з усього світу запустили флешмоб на підтримку китайської колеги Пен Шуай, яка зникла безвісти 2 листопада, одразу після своєї розповіді про сексуальне насильство з боку колишнього віцепрем'єра Китайської Народної Республіки Чжана Гаолі.

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Про те, де наразі Пен Шуай і в якому вона стані, нічого не відомо вже майже три тижні.

Колишня перша ракетка світу в парному розряді перестала виходити на зв'язок, і її місцеперебування залишається невідомим. Напередодні керівник Всесвітньої тенісної Асоціації Стів Саймон виступив із заявою щодо долі китаянки, погрозивши Китаю виключенням із усіх турнірів під егідою WTA, якщо Пен Шуай не вийде на зв'язок найближчим часом.

Зірки світового тенісу опублікували серію постів у Twitter зі словами підтримки спортсменки. Гравці використали хештег #whereispengshuai: "Де Пен Шуай".

Алізе Корне, французька тенісистка, переможниця дев'яти турнірів WTA

"Спостерігаючи, як вся тенісна спільнота і весь світ не залишається осторонь ситуації з Пен Шуай, я відчуваю певну надію. Мені просто не терпиться дізнатися, що вона в безпеці і здорова. Нам потрібно знати", — написала Корне.

Енді Маррей, триразовий переможець турнірів "Великого Шолома", дворазовий олімпійський чемпіон

"Наразі місцеперебування Пен Шуай залишається невідомим, після того, як вона звинуватила в сексуальних домаганнях китайського чиновника. Ця промова дає нам надію, що незабаром ситуація зміниться на краще", — написав Маррей і прикріпив спіч чеської тенісистки Барбори Крейчикової, який викликав сльози ще однієї легенди чеського тенісу — Мартіни Навратілової

Сімона Халеп, дворазова переможниця турнірів "Великого Шолому"

"Пен Шуай, знай, що твої товариші по грі підтримують тебе. Думаю про тебе і сподіваюся, що ти в безпеці", — написала Халеп.

Петра Квітова, дворазова переможниця "Вімблдону"

"Новини про Пен Шуай глибоко засмучують. Я хочу висловити свою підтримку неймовірно сміливому товаришу із WTA і молитися, щоб вона була в безпеці та здорова", — сказала Квітова, яка пережила напад грабіжників у власному будинку 2016 року.

Наомі Осака, переможниця чотирьох турнірів "Великого Шолому"

"Всім привіт. Не впевнена, що ви стежили за останніми новинами, але нещодавно я була поінформована про колегу за професією, яка зникла безвісти після заяви про те, що вона була піддана сексуальному насильству. Цензура — це завжди погано, але в будь-якому разі, я сподіваюся, що Пен Шуай і її сім'я перебувають у безпеці і з ними все гаразд.

Серена Вільямс, 23-разова переможниця турнірів "Великого Шолому"

"Я спустошена і вражена, дізнавшись новини про мою однолітку Пен Шуай. Сподіваюся, вона в порядку і буде знайдена якнайшвидше. Цю справу необхідно розслідувати і ми не повинні мовчати. Відправляю любов їй та її родині в цей неймовірно важкий час", — написала Серена Вільямс.

Раніше Фокус розповідав про ситуацію, яка передувала зникненню тенісистки Пен Шуай. Її роман з високопосадовцем почався ще у 2011 році, після чого пара розлучилася. Але через сім років, за словами спортсменки, колишній віцепрем'єр-міністр скоїв над нею акт сексуального насильства.