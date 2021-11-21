В Китае показали видео с участием пропавшей теннисистки Пэн Шуай

Китайскую спортсменку не видели на публике с начала месяца после того как она рассказала о сексуальных домогательствах со стороны бывшего вице-премьер-министра КНР.

Пропавшую китайскую спортсменку Пэн Шуай показали на государственном телевидении. Она была гостем на теннисном турнире в Пекине. Об этом сообщает BBC.

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Китайские СМИ разместили в Twitter видео, в котором, как утверждается, запечатлена Шуай. Мероприятие посвящено было финалу детского турнира по теннису.

[ + – ] Кадр из опубликованного видео с Шуай (вторая слева) Фото: скриншот

При этом в WTA (Мировая теннисная ассоциация, — Фокус) назвали фотографии и видеозаписи Пэна, появившиеся в воскресенье, "недостаточными и не отражающими реальности". Организация пыталась связаться со спортсменкой, но она не выходит на связь. При этом давний друг Пэн — Дин заявил, что ее телефон постоянно включен и с ней можно выйти на связь. Позднее появились изображения с Пэн Шуай в ресторане в компании друзей, достоверность которых также остается под вопросом.

[ + – ] Пэн Шуай в белом худи по центру

Одно из крупнейших китайских государственных изданий Global Times также заявило, что их журналисты видели Шуай на теннисном турнире. На видео, опубликованных репортером Global Times, видно, как она улыбается, машет руками и раздает автографы детям.

Со 2 ноября китайскую спортсменку не видели на публике. Пэн Шуай публично заявила, что бывший вице-премьер-министра Чжан Гаоли принуждал ее к сексуальному контакту. По словам Шуай, в 2018 году, после выхода на пенсию, Гаоли позвал ее поиграть в теннис, а после матча Пэн поехала к нему домой, где и произошел акт.

Напомним, в Твиттере звезды тенниса запустили флешмоб с тегом #whereispengshuai, а также призвали китайское правительство рассказать о местонахождении Пэн Шуай.