У Китаї показали відео зі зниклою тенісистки Пен Шуай

Китайську спортсменку не бачили на публіці з початку місяця після того, як вона розповіла про сексуальні домагання з боку колишнього віцепрем'єр-міністра КНР.

Зниклу китайську спортсменку Пен Шуай показали на державному телебаченні. Вона була гостем на тенісному турнірі у Пекіні. Про це повідомляє ВВС.

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Китайські ЗМІ розмістили у Twitter відео, в якому, як стверджується, знято Шуай. Захід був присвячений фіналу дитячого турніру з тенісу.

[ + – ] Кадр із опублікованого відео з Шуай (друга зліва) Фото: скриншот

При цьому в WTA (Світова тенісна асоціація, — Фокус) назвали фотографії та відеозаписи Пена, які з'явилися в неділю, "недостатніми і такими, що не відображають реальності". Організація намагалася зв'язатися зі спортсменкою, але вона не виходить на зв'язок. При цьому давній друг Пен — Дін заявив, що її телефон постійно включений і з нею можна вийти на зв'язок. Пізніше з'явилися зображення з Пен Шуай у ресторані у компанії друзів, правдивість яких також залишається під питанням.

[ + – ] Пен Шуай у білому худи по центру

Одне з найбільших китайських державних видань Global Times також заявило, що їхні журналісти бачили Шуай на тенісному турнірі. На відео, опублікованих репортером Global Times, видно, як вона посміхається, махає руками та роздає автографи дітям.

З 2 листопада китайську спортсменку не бачили на публіці. Пен Шуай публічно заявила, що колишній віцепрем'єр-міністр Чжан Гаолі змушував її до сексуального контакту. За словами Шуай, у 2018 році, після виходу на пенсію, Гаолі покликав її пограти у теніс, а після матчу Пен поїхала до нього додому, де й відбувся акт.

Нагадаємо, у Твіттері зірки тенісу запустили флешмоб із тегом #whereispengshuai, а також закликали китайський уряд розповісти про місцеперебування Пен Шуай.