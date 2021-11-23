Первый гол в Лиге чемпионов, но снова поражение: "Динамо" проиграло "Баварии" (видео)

Чемпион Украины достойно выглядел в матче против чемпиона Германии, но участие украинского клуба в еврокубках весной теперь под большим вопросом.

В Киеве завершился матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Баварией".

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Перед стартовым свистком были сомнения, что матч начнется вовремя: Киев накрыл сильный снегопад и персонал НСК "Олимпийский" приложил все усилия для того, чтобы матч состоялся. Соперникам пришлось играть оранжевым "антиснежным" мячом и на розовых лицевых линиях.

Но уже на четвертой минуте на поле выбежал один из болельщиков, а комментаторы матча отметили потасовку на трибунах, между болельщиками и стюардами. После того, как игра возобновилась, команды больше боролись с погодой, чем друг с другом. Но даже по такой игре на первое место вышел класс и индивидуальное мастерство футболистов. Именно эти факторы сыграли в пользу гостей на 14-й минуте, когда их атака завершилась красивым и результативным ударом Роберта Левандовски, который отправил мяч в ворота ударом в падении через себя — 0:1 на табло "Олимпийского".

"Динамо" ответило моментов Цыганкова на исходе получаса игрового времени. Вингер киевлян попросту не успел пробить по мячу как следует, когда Горецка выбил его в подкате. Казалось, что ничего острого здесь не будет, но голкипер "Баварии" Нойер махнул ногой мимо мяча. Получилось бы курьезно, вот только мяч угодил в стойку, после чего оказался в руках у вратаря.

Ближе к концу первого тайма на газоне в штрафной площади "Баварии" оказался уже Виталий Буяльский. Арбитры посмотрели повтор его единоборства с Эрнандесом и приняли решение о том, что нарушения правил не было.

"Бавария" сдержала атаки киевлян и забила второй мяч: Мюллер пропустил мяч, обманув защитников "Динамо", а Кингсли Коман оказался забыт Миколенко. Француз свободой действий воспользовался на все 100 — Бущан не выручил.

После перерыва Мирча Луческу выпустил на поле Гармаша и Витиньо. Киевлянам удалось завладеть инициативой, а и погодные условия улучшились: снегопад прекратился, а в перерыве работники НСК "Олимпийский" подчистили газон от снега. На таком поле действовать стало легче и Николай Шапаренко дважды атаковал ворота "Баварии" с дальней дистанции — Нойеру пришлось выручать свою команду.

"Бавария" действовала не так активно, как в первом тайме, но Корентин Толиссо из-за пределов штрафной площади заставил размяться Бущана. А вот хозяева свой следующий момент реализовали. Миколенко с левого фланга отдал поперечную передачу, Цыганков остановил мяч и выкатил под удар Гармашу. Денис в эпизоде разобрался хладнокровно: удар низом без шансов для Нойера — 1:2. У киевлян появилась надежда.

Но это все, на что оказалась способна атака киевлян. Как ни старались подопечные Мирчи Луческу, но забить второй мяч и вырвать ничью им не удалось. Таким образом, "Динамо" Киев забило первый гол в Лиге чемпионов, но остается на последнем месте в группе, имея в активе только одно очко. В случае, если "Бенфика" возьмет очки в матче с "Барселоной", "Динамо" лишится даже теоретических шансов на продолжение выступлений в еврокубках весной.

Лига чемпионов. Групповой этап.

"Динамо" (Киев) — "Бавария" (Мюнхен) — 1:2 (0:2)

Голы: 0:1, Левандовски (14); 0:2, Коман (42); 1:2, Гармаш (70).