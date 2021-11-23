Перший гол у Лізі чемпіонів, але знову поразка: "Динамо" програло "Баварії" (відео)

Чемпіон України гідно виглядав у матчі проти чемпіона Німеччини, але участь українського клубу на єврокубках навесні тепер під великим питанням.

У Києві завершився матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" та "Баварією".

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Перед стартовим свистком були сумніви, що матч розпочнеться вчасно: Київ накрив сильний снігопад і персонал НСК "Олімпійський" доклав усіх зусиль для того, щоб матч відбувся. Суперникам довелося грати помаранчевим "антисніговим" м'ячем та на рожевих лицьових лініях.

Але вже на четвертій хвилині на поле вибіг один із уболівальників, а коментатори матчу зазначили бійку на трибунах, між уболівальниками та стюардами. Після того, як гра відновилася, команди більше боролися з погодою, ніж одна з одною. Але навіть за такою грою на перше місце вийшов клас та індивідуальна майстерність футболістів. Саме ці чинники зіграли на користь гостей на 14-й хвилині, коли їхня атака завершилася гарним і результативним ударом Роберта Левандовського, який відправив м'яч у ворота ударом у падінні через себе – 0:1 на табло "Олімпійського".

"Динамо" відповіло моментом Циганкова наприкінці пів години ігрового часу. Вінгер киян просто не встиг пробити по м'ячу добре, коли Горецький вибив його в підкаті. Здавалося, що нічого гострого тут не буде, але голкіпер "Баварії" Ноєр махнув ногою повз м'яч. Вийшло б курйозно, ось тільки м'яч потрапив у стійку, після чого опинився в руках у воротаря.

Ближче до кінця першого тайму на газоні у штрафному майданчику "Баварії" опинився вже Віталій Буяльський. Арбітри переглянули повтор його єдиноборства з Ернандесом і ухвалили рішення про те, що порушення правил не було.

"Баварія" стримала атаки киян і забила другий м'яч: Мюллер пропустив м'яч, обдуривши захисників "Динамо", а Кінгслі Коман забув Миколенка. Француз свободою дій скористався на всі 100 – Бущан не врятував.

Після перерви Мірча Луческу випустив на поле Гармаша та Вітіньйо. Киянам вдалося заволодіти ініціативою, та й погодні умови покращали: снігопад припинився, а у перерві працівники НСК "Олімпійський" підчистили газон від снігу. На такому полі діяти стало легше і Микола Шапаренко двічі атакував ворота "Баварії" з дальньої дистанції — Ноєру довелося рятувати свою команду.

"Баварія" діяла не так активно, як у першому таймі, але Корентін Толіссо з-за меж штрафного майданчика змусив розім'ятися Бущана. А ось господарі свій наступний момент реалізували. Миколенко з лівого флангу віддав поперечну передачу, Циганков зупинив м'яч і викотив під удар Гармашу. Денис в епізоді розібрався холоднокровно: удар низом без шансів для Ноєра — 1:2. У киян з'явилася надія.

Але це все, на що виявилася здатна атака киян. Хоч як не намагалися підопічні Мірчі Луческу, але забити другий м'яч і вирвати нічию їм не вдалося. Таким чином, "Динамо" Київ забило перший гол у Лізі чемпіонів, але залишається на останньому місці у групі, маючи в активі лише одне очко. У випадку, якщо "Бенфіка" візьме очки у матчі з "Барселоною", "Динамо" втратить навіть теоретичні шанси на продовження виступів у єврокубках навесні.

Ліга чемпіонів. Груповий етап.

"Динамо" (Київ) — "Баварія" (Мюнхен) — 1:2 (0:2)

Голи : 0:1, Левандовський (14); 0:2, Коман (42); 1:2, Гармаш (70).