Один год тюрьмы: Карим Бензема признан виновным в деле о шантаже сексуального характера

Нападающий "Реала" осужден по делу о вымогательстве у экс-партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Французский футболист Карим Бензема, выступающий за мадридский "Реал", осужден на один год условно, сообщает RMC Sport.

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Соответствующее решение вынес Уголовный суд Версаля, рассматривавший дело о шантаже футболиста Матье Вальбуэна, которого Бензема и еще четыре человека шантажировали видео интимного характера.

Нападающий "Реала" был признан виновным в соучастии в этом преступлении. Суд вынес ему приговор: один год заключения условно и штраф в размере 75 тысяч евро. Отмечается, что прокурор требовал наказания в 10 месяцев условно и штраф 75 тысяч евро.

Согласно материалам следствия, Бензема подталкивал Вальбуэна к тому, чтобы тот заплатил вымогателям и видео с его участием не было опубликовано. Инцидент произошел еще в 2015 году, из-за чего Бензема перестали вызывать в состав национальной сборной Франции по футболу. Но перед Евро-2020 минувшим летом ситуация изменилась: Дидье Дешам помиловал футболиста и включил в финальную заявку команды на чемпионат Европы. Нападающий отличился четырьмя забитыми голами: дважды он поразил ворота сборной Португалии и дважды — Швейцарии.

В конце марта Фокус сообщал, что Кариму Бензема грозит пять лет тюремного заключения в деле о шантаже Матье Вальбуэна.

В октябре Бензема помог сборной Франции выиграть Лигу наций. В финале он и Килиан Мбаппе стали авторами голов, которые помогли "трехцветным" одержать победу над сборной Испании. Этот трофей стал для французской сборной вторым за последние три года: в 2018 году, в России, подопечные Дидье Дешама стали чемпионами мира.