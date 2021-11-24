Один рік в'язниці: Карім Бензема визнаний винним у справі про шантаж сексуального характеру

Нападника "Реала" засуджено у справі про шантаж експартнера зі збірної Франції Матьє Вальбуена.

Французького футболіста Каріма Бензему, який виступає за мадридський "Реал", засуджено на один рік умовно, повідомляє RMC Sport.

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Відповідне рішення виніс Кримінальний суд Версаля, який розглядав справу про шантаж футболіста Матьє Вальбуена, якого Бензема та ще чотири особи шантажували відео інтимного характеру.

Нападника "Реала" було визнано винним у співучасті в цьому злочині. Суд виніс йому вирок: один рік ув'язнення умовно і штраф у розмірі 75 тисяч євро. Зазначається, що прокурор вимагав покарання за 10 місяців умовно і штраф 75 тисяч євро.

Згідно з матеріалами слідства, Бензема підштовхував Вальбуена до того, щоб той заплатив здирникам і відео з його участю не було опубліковано. Інцидент стався ще у 2015 році, через що Бензему перестали викликати до складу національної збірної Франції з футболу. Але перед Євро-2020 минулого літа ситуація змінилася: Дідьє Дешам помилував футболіста та включив до фінальної заявки команди на чемпіонат Європи. Нападник відзначився чотирма забитими голами: двічі він влучив у ворота збірної Португалії та двічі Швейцарії.

Наприкінці березня Фокус повідомляв, що Каріму Бенземі загрожує п'ять років ув'язнення у справі про шантаж Матьє Вальбуена.

У жовтні Бензема допоміг збірній Франції виграти Лігу націй. У фіналі він та Кіліан Мбаппе стали авторами голів, які допомогли "триколірним" здобути перемогу над збірною Іспанії. Цей трофей став для французької збірної другим за останні три роки: у 2018 році в Росії підопічні Дідьє Дешама стали чемпіонами світу.