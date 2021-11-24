На полгода условно: фанат "Лиона" осужден за срыв матча с "Марселем"

Болельщик, бросивший бутылку в голову Димитри Пайету, получил уголовное и дисциплинарное наказание.

Во Франции вынесен приговор болельщику, по вине которого был остановлен матч 14-го тура национального чемпионата по футболу "Лион" — "Марсель", сообщает издание Get French Football News со ссылкой на RMC Sport.

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Сообщается, что человек, который в воскресенье бросил бутылку в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета, был приговорен к шести месяцам тюремного заключения условно. Правонарушителя задержали прямо на стадионе и с того момента он находился под стражей в полиции. Наряду с условным тюремным заключением, 32-летний футболист также был приговорен к пятилетнему запрету на посещение стадиона. Имя злоумышленника при этом не называется.

Прокурор, а также футбольный клуб "Лион" обратились к судье с ходатайством о легких санкциях для нарушителя.

Он также заплатит Дмитрию Пайету, футбольному клуб "Марсель" и Профессиональной французской футбольной Лиге по одному евро символической компенсации.

Что касается судьбы самого матча, который был остановлен на 4-й минуте, то дисциплинарная комиссия "Лиги 1" вынесет свой вердикт в отношении исхода игры 8 декабря, после расследования.

Фокус сообщал об остановке матча "Лиги 1" между "Лионом" и "Марселем" из-за поведения болельщика, который бросил бутылку с водой в футболиста гостевой команды Димитри Пайета. Бутылка попала игроку в голову, в результате чего он упал на газон. Здоровью футболиста уже ничего не угрожает.

Фанатские беспорядки произошли и во время матча Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Бавария". На 4-й минуте матча один из болельщиков выбежал на поле, из-за чего матч был приостановлен. В это же время группа фанатов вступила в драку со стюардами, отвечающими за порядок на трибунах.