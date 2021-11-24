Во время матча "Динамо" - "Бавария" на трибунах фанаты подрались со стюардами (видео)

В первом тайме матча "Динамо" — "Бавария" один из болельщиков прорвался на поле, а между группой фанатов и стюардами возникла потасовка.

Во вторник, 23 ноября, в Киеве состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией". Но в течение первого тайма на трибунах НСК "Олимпийский" было неспокойно: на 4-й минуте арбитр остановил матч из-за выбежавшего на поле фаната.

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В это же время на одном из секторов стадиона завязалась потасовка между болельщиками и стюардами. Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале Troublemakers & Ultras Action.

[ + – ] Видео драки на трибунах во время матча "Динамо" - "Бавария"

Причина потасовки остается неизвестной. Выбежавшего на поле болельщика удалось остановить, но теперь киевский клуб, скорее всего, будет обязан заплатить штраф за недостаточные условия безопасности во время матча.

[ + – ] Болельщик выбежал на поле во время матча "Динамо" - "Бавария"

Напомним, что матч Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Бавария" завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Голы в составе гостей забивали Роберт Левандовский и Кингсли Коман, а в составе хозяев отличился Денис Гармаш.

Ранее Фокус рассказывал о расистском скандале, который возник во время матча чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Ворскла". После игры нападающий полтавского клуба Ранжел, отличившийся забитым мячом, обратился к арбитру и пожаловался на проявления расизма. По словам футболиста, он слышал расистские выкрики с трибун в свой адрес, а также стал жертвой дискриминационного высказывания от игрока "Динамо" Николая Шапаренко.

Позже на эту ситуацию отреагировал один из представителей киевского клуба — Николай Несенюк написал пост, в котором намекнул на причастность к разжиганию скандала главным конкурентом "Динамо" в чемпионате Украины, донецким "Шахтером".

Фокус также обратился в Украинскую ассоциацию футбола, чтобы узнать о санкциях, предусмотренных по этому делу. В УАФ ответили, что дело будет рассмотрено Комитетом по этике и честной игре, а санкции, предусмотренные по этой статье, включают в себя проведение матчей при пустых трибунах и длительную дисквалификацию футболиста, в случае, если его вина будет доказана.