Во время матча "Динамо" - "Бавария" на трибунах фанаты подрались со стюардами (видео)
В первом тайме матча "Динамо" — "Бавария" один из болельщиков прорвался на поле, а между группой фанатов и стюардами возникла потасовка.
Во вторник, 23 ноября, в Киеве состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов между "Динамо" и "Баварией". Но в течение первого тайма на трибунах НСК "Олимпийский" было неспокойно: на 4-й минуте арбитр остановил матч из-за выбежавшего на поле фаната.
В это же время на одном из секторов стадиона завязалась потасовка между болельщиками и стюардами. Видео эпизода опубликовано в телеграм-канале Troublemakers & Ultras Action.
Причина потасовки остается неизвестной. Выбежавшего на поле болельщика удалось остановить, но теперь киевский клуб, скорее всего, будет обязан заплатить штраф за недостаточные условия безопасности во время матча.
Напомним, что матч Лиги чемпионов УЕФА "Динамо" — "Бавария" завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Голы в составе гостей забивали Роберт Левандовский и Кингсли Коман, а в составе хозяев отличился Денис Гармаш.
Ранее Фокус рассказывал о расистском скандале, который возник во время матча чемпионата Украины по футболу "Динамо" — "Ворскла". После игры нападающий полтавского клуба Ранжел, отличившийся забитым мячом, обратился к арбитру и пожаловался на проявления расизма. По словам футболиста, он слышал расистские выкрики с трибун в свой адрес, а также стал жертвой дискриминационного высказывания от игрока "Динамо" Николая Шапаренко.
Позже на эту ситуацию отреагировал один из представителей киевского клуба — Николай Несенюк написал пост, в котором намекнул на причастность к разжиганию скандала главным конкурентом "Динамо" в чемпионате Украины, донецким "Шахтером".
Фокус также обратился в Украинскую ассоциацию футбола, чтобы узнать о санкциях, предусмотренных по этому делу. В УАФ ответили, что дело будет рассмотрено Комитетом по этике и честной игре, а санкции, предусмотренные по этой статье, включают в себя проведение матчей при пустых трибунах и длительную дисквалификацию футболиста, в случае, если его вина будет доказана.