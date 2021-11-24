Під час матчу "Динамо" — "Баварія" на трибунах фанати побилися зі стюардами (відео)
У першому таймі матчу "Динамо" — "Баварія" один з уболівальників прорвався на поле, а між групою фанатів та стюардами виникла сутичка.
У вівторок, 23 листопада, у Києві відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Баварією". Але протягом першого тайму на трибунах НСК "Олімпійський" було неспокійно: на 4-й хвилині арбітр зупинив матч через фаната, котрий вибіг на поле.
У цей же час на одному із секторів стадіону почалася сутичка між уболівальниками та стюардами. Відео епізоду опубліковано в телеграм-каналі Troublemakers & Ultras Action.
Причина бійки залишається невідомою. Уболівальника, який вибіг на поле, вдалося зупинити, але тепер київський клуб, швидше за все, буде зобов'язаний заплатити штраф за недостатні умови безпеки під час матчу.
Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Баварія" завершився перемогою німецького клубу з рахунком 2:1. Голи у складі гостей забивали Роберт Левандовський та Кінгслі Коман, а у складі господарів відзначився Денис Гармаш.
Раніше Фокус розповідав про расистський скандал, який виник під час матчу чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Ворскла". Після гри нападник полтавського клубу Ранжел, який відзначився забитим м'ячем, звернувся до арбітра та поскаржився на прояви расизму. За словами футболіста, він чув расистські вигуки з трибун на свою адресу, а також став жертвою дискримінаційного висловлювання від гравця "Динамо" Миколи Шапаренка.
Пізніше на цю ситуацію відреагував один із представників київського клубу — Микола Несенюк написав пост, у якому натякнув на причетність до розпалювання скандалу головного конкурента "Динамо" у чемпіонаті України, донецького "Шахтаря".
Фокус також звернувся до Української асоціації футболу, щоб дізнатися про санкції, передбачені в цій справі. В УАФ відповіли, що справа буде розглянута Комітетом з етики та чесної гри, а санкції, передбачені за цією статтею, включають проведення матчів при порожніх трибунах та тривалу дискваліфікацію футболіста, у разі, якщо його вина буде доведена.