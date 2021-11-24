Під час матчу "Динамо" — "Баварія" на трибунах фанати побилися зі стюардами (відео)

У першому таймі матчу "Динамо" — "Баварія" один з уболівальників прорвався на поле, а між групою фанатів та стюардами виникла сутичка.

У вівторок, 23 листопада, у Києві відбувся матч групового етапу Ліги чемпіонів між "Динамо" та "Баварією". Але протягом першого тайму на трибунах НСК "Олімпійський" було неспокійно: на 4-й хвилині арбітр зупинив матч через фаната, котрий вибіг на поле.

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У цей же час на одному із секторів стадіону почалася сутичка між уболівальниками та стюардами. Відео епізоду опубліковано в телеграм-каналі Troublemakers & Ultras Action.

[ + – ] Відео бійки на трибунах під час матчу "Динамо" — "Баварія"

Причина бійки залишається невідомою. Уболівальника, який вибіг на поле, вдалося зупинити, але тепер київський клуб, швидше за все, буде зобов'язаний заплатити штраф за недостатні умови безпеки під час матчу.

[ + – ] Уболівальник вибіг на поле під час матчу "Динамо" — "Баварія"

Нагадаємо, що матч Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Баварія" завершився перемогою німецького клубу з рахунком 2:1. Голи у складі гостей забивали Роберт Левандовський та Кінгслі Коман, а у складі господарів відзначився Денис Гармаш.

Раніше Фокус розповідав про расистський скандал, який виник під час матчу чемпіонату України з футболу "Динамо" — "Ворскла". Після гри нападник полтавського клубу Ранжел, який відзначився забитим м'ячем, звернувся до арбітра та поскаржився на прояви расизму. За словами футболіста, він чув расистські вигуки з трибун на свою адресу, а також став жертвою дискримінаційного висловлювання від гравця "Динамо" Миколи Шапаренка.

Пізніше на цю ситуацію відреагував один із представників київського клубу — Микола Несенюк написав пост, у якому натякнув на причетність до розпалювання скандалу головного конкурента "Динамо" у чемпіонаті України, донецького "Шахтаря".

Фокус також звернувся до Української асоціації футболу, щоб дізнатися про санкції, передбачені в цій справі. В УАФ відповіли, що справа буде розглянута Комітетом з етики та чесної гри, а санкції, передбачені за цією статтею, включають проведення матчів при порожніх трибунах та тривалу дискваліфікацію футболіста, у разі, якщо його вина буде доведена.