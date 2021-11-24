На пів року умовно: фаната "Ліона" засуджено за зрив матчу з "Марселем"

Уболівальник, який кинув пляшку в голову Дімітрі Паєту, отримав кримінальне та дисциплінарне покарання.

У Франції винесено вирок уболівальнику, з вини якого було зупинено матч 14-го туру національного чемпіонату з футболу "Ліон" — "Марсель", повідомляє видання Get French Football News із посиланням на RMC Sport.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що людина, яка в неділю кинула пляшку в півзахисника "Марселя" Дімітрі Паєта, була засуджена до шести місяців ув'язнення умовно. Правопорушника затримали просто на стадіоні й з того моменту він перебував під вартою в поліції. Разом з умовним тюремним ув'язненням, 32-річного футболіста також засудили до п'ятирічної заборони на відвідування стадіону. Ім'я зловмисника при цьому не називається.

Прокурор, а також футбольний клуб "Ліон" звернулися до судді з клопотанням про легкі санкції для порушника.

Він також заплатить Дімітру Паєту, футбольному клубу "Марсель" та Професійній французькій футбольній Лізі по одному євро символічної компенсації.

Щодо долі власне матчу, який було зупинено на 4-й хвилині, то дисциплінарна комісія "Ліги 1" винесе свій вердикт щодо результату гри 8 грудня після розслідування.

Фокус повідомляв про зупинку матчу "Ліги 1" між "Ліоном" і "Марселем" через поведінку вболівальника, який кинув пляшку з водою у футболіста гостьової команди Дімітрі Паєта. Пляшка потрапила гравцеві в голову, внаслідок чого він упав на газон. Здоров'ю футболіста вже нічого не загрожує.

Фанатські заворушення відбулися і під час матчу Ліги чемпіонів УЄФА "Динамо" — "Баварія". На 4-й хвилині матчу один з уболівальників вибіг на поле, через що матч було припинено. У цей час група фанатів почала бійку зі стюардами, відповідальними за порядок на трибунах.