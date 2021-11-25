Двукратный олимпийский чемпион Хайле Гебреселассие объявил, что идет на войну

Эфиопский спортсмен принял решение воевать на стороне правительства против мятежников в своей стране.

Эфиопский двукратный олимпийский чемпион и национальный герой Хайле Гебреселассие пообещал присоединиться к борьбе с мятежными силами в своей стране после того, как премьер-министр страны заявил, что ушел руководить боевыми действиями с передовой, сообщает Reuters.

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48-летний чемпион на пенсии, установивший 27 рекордов по бегу на длинные дистанции, отметил, что чувствует себя обязанным присоединиться, потому что существование Эфиопии на карте мира находится под угрозой.

Хайле считает, что спорт символизирует "мир и любовь". Но он отстаивал свое решение присоединиться к борьбе против мятежных сил Тиграяна и их союзников, которые в прошлом месяце угрожали маршем на столицу Аддис-Абебу.

"Что бы вы сделали, когда на карту поставлено существование страны? Вы просто бросили все. Мне очень жаль!", — сказал Гебрселассие.

В результате продолжавшегося год конфликта погибли тысячи людей, еще более 2 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, а 400 000 человек в Тиграе столкнулись с голодом. Военный конфликт резко обострился после угрозы со стороны повстанческих сил маршем на столицу, что привело к международным усилиям по нарушению режима прекращения огня.

Хайле назвал конфликт битвой, в которой угроза Эфиопии может стать угрозой для всей Африки.

"Эфиопия — страна, которая много сделала для Африки и всего континента", — сказал он. "Да, это образцовая страна. Стоящая на коленях Эфиопия косвенно ставит на колени остальных. Этого не должно быть".

В интервью в своем офисе в столице, где он управляет более чем дюжиной компаний, работающих в сфере гостиничного бизнеса, недвижимости, сельского хозяйства и образования, Хайле рассказал о роли, которую он готов играть в войне.

"Вы ожидаете, что я буду говорить до самой смерти? Да, это высшая цена на войне", — сказал он. "Я не могу сидеть здесь из-за страха, потому что он подойдет к моей двери. Он придет в мой дом. Мы не будем знать, кто что будет делать", — отметил Гебрселассие.

Ранее Фокус рассказывал о деталях военного конфликта в Эфиопии: премьер-министр страны отправился на фронт, а страны Запада призывают людей покидать страну.