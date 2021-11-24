Премьер отправился на фронт, а Запад призывает покинуть страну: что происходит в Эфиопии (видео)

Американский спецпосланник Фелтман утверждает, что стороны не идут ни на какие переговоры из-за того, что боевики и правительство уверены в своей скорой военной победе.

В охваченной боевыми действиями Эфиопии ситуация по-прежнему крайне нестабильна. Ряд западных стран призвали свои граждан покинуть страну. Об этом сообщает BBC.

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США, Германия, Франция и Великобритания призвали немедленно покинуть Эфиопию своим гражданам. Ситуация с восставшими боевиками Тыграя ухудшается. Боевики продвигаются к столице страны Аддис-Абеба.

Как заявляет спецпосланник США Джеффри Фелтман, в дипломатической плоскости был бы прогресс, но ему мешает эскалация на местах. Похоже, что обе стороны считают, что они на пороге военной победы.

Как пишут в издании, проверить информацию с линии фронта трудно, но Народно-освободительный фронт Тыграя заявляет, что его боевики взяли под контроль город в 200 км от столицы. При этом центральное правительство Эфиопии отрицает сообщения о наступлении НФОТ.

[ + – ] Карта Эфиопии. Трасса А2 соединяет восставший Тыграй со столицей Фото: BBC

Эвакуацию своих сотрудников проводит и ООН. Во внутреннем документе безопасности указывается, что сотрудники должны быть эвакуированы до 25 ноября.

"Давайте встретимся на фронте"

Премьер-министр Абий Ахмед, который получил Нобелевскую премию мира в 2019 году, отправился на фронт.

"Те, кто хочет быть среди эфиопских детей, которых будет приветствовать история, восстанут сегодня за нашу страну. Давайте встретимся на фронте", — заявил Ахмед.

На переговоры боевики НФОТ отказались идти заявляя, что их силы не ослабят неумолимое продвижение к столице. В основе конфликта между НФОТ и центральным правительством лежит решение Тыграя провести выборы вопреки решению правительства об их переносе из-за коронавируса.

Власти провинции получили абсолютное большинство в региональном парламенте. Столкновения в Эфиопии начались с 3 ноября 2020 года. Правительство страны обвиняло боевиков в массовых убийствах.

Напомним, 27 октября началось наступление Тыграя. 5 ноября они объявили о создании союза под названием "Объединенный фронт эфиопских федералистских и конфедералистских сил". Объединение создали, чтобы свергнуть правительство.