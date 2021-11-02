Боевики проводят массовые казни и захватывают города: что происходит в Эфиопии (видео)

Гражданская война в Эфиопии началась в ноябре 2020 года после проведения местных выборов в Тыграе несмотря на запрет центральных властей. С тех в стране не прекращаются боевые действия. Ныне противостояние обострилось.

Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) уже несколько месяцев ведет боевые действия против правительственных сил Эфиопии. Более того, повстанцы берут под контроль новые эфиопские города. Об этом сообщает Reuters.

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Согласно сообщениям местных властей, НФОТ может объединиться вместе с силами оромо, которые также борются с центральной властью. Вместе боевики рассматривают вопрос марша на столицу Эфиопии — Аддис-Аббебу. На данный момент в стране наблюдаются проблемы со связью.

[ + – ] Колонна пленных правительственных войск Фото: bbc.com

Оромо — это самая большая этническая группа Эфиопии. Они создали вооруженную группировку Освободительная армия оромо, которая ведет вооруженную борьбу с правительством.

Боевики Тыграя продвинулись с Севера страны на юг. Захвачен Комболча и Десси — это города на трассе А2, ведущие к Аддис-Аббебу. НФОТ продвигаются дальше, чтобы правительство выполнило их требования. Вместе с этим официальные власти заявляют, что продвижения вперед почти не было.

[ + – ] Член НФОТ

Правительство Эфиопии обвинило силы Тыграя в убийстве 100 молодых людей в Комболче, примерно в 380 км от столицы.

В воскресенье премьер-министр Абий Ахмед призвал всех граждан к мобилизации. Правительство региона Амхара выступило с аналогичным призывом, призывая всех граждан присоединиться к борьбе.

[ + – ] Авиаудар в Тыграе Фото: AP Photo

28 октября по столице Тыграя был нанесен авиаудар, в результате которого погибли около 6 человек, среди них трое детей. Около 20 людей получили ранения. Цель удара — комплекс по изготовлению и ремонту оружия.

[ + – ] Репортаж VICE из Эфиопии

С чего началась война в Эфиопии

В 2019 году премьер Эфиопии Абий Ахмед Али получил премию за разрешение конфликта с Эритреей, но в 2020 году война снова вспыхнула. Абий Ахмед пришел к власти под лозунгами модернизации страны. Однако именно при нем конфликт НФОТ и центральной властью вспыхнул с новой силой.

Тыграйские политики обвиняли премьера в предвзятом отношении к ним, в коррупции и саботаже реформ.

9 сентября 2020 в африканской стране должны были пройти местные и всеобщие выборы, которые были отложены на 2021 год в связи с COVID-19. При этом Народный фронт освобождения Тыграя не поддался властям и провел местные выборы.

[ + – ] Война в Эфиопии

Власти провинции Тыграй провели выборы несмотря на решение центральных властей. Результаты — НФОТ получил абсолютное большинство в региональном парламенте провинции. Кабмин назвал выборы незаконными, призвав провинцию подчиняться центральной власти.

3 ноября 2020 начались военные действия. Абий Ахмед Али обвинил ополченцев в нападении на базу федеральной армии, отдав приказ наступать на Тыграй. В городах начался голод. Были случаи массовой резни в разных частях Эфиопии.

[ + – ] Голод в Эфиопии Фото: BBC

Напомним, 26 декабря в результате массовой резни погибли 222 человека. В регионе фиксируют случи этнических чисток.