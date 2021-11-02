Бойовики проводять масові страти та захоплюють міста: що відбувається в Ефіопії (відео)

Громадянська війна в Ефіопії розпочалася у листопаді 2020 року після проведення місцевих виборів у Тиграї, незважаючи на заборону центральної влади. З тих країн не припиняються бойові дії. Нині протистояння загострилося.

Народний фронт визволення Тиграю (НФВТ) вже кілька місяців веде бойові дії проти урядових сил Ефіопії. До того ж, повстанці беруть під контроль нові ефіопські міста. Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з повідомленнями місцевої влади, НФВТ може об'єднатися разом із силами оромо, які також борються із центральною владою. Водночас бойовики розглядають питання маршу на столицю Ефіопії Аддіс-Аббебу. Наразі в країні спостерігаються проблеми зі зв'язком.

[ + – ] Колона полонених урядових військ Фото: bbc.com

Оромо — це найбільша етнічна група Ефіопії. Вони створили збройне угруповання Визвольна армія оромо, яка веде збройну боротьбу з урядом.

Бойовики Тиграю просунулися з Півночі країни на південь. Захоплений Комболча та Дессі — це міста на трасі А2, що ведуть до Аддіс-Аббеби. НФВТ просуваються далі, щоб уряд виконав їхні вимоги. Водночас офіційна влада заявляє, що просування вперед майже не було.

[ + – ] Член НФВТ

Уряд Ефіопії звинуватив сили Тиграю у вбивстві 100 молодих людей у Комболчі, приблизно за 380 км від столиці.

У неділю прем'єр-міністр Абій Ахмед закликав усіх громадян до мобілізації. Уряд регіону Амхара виступив із аналогічним закликом, закликаючи всіх громадян приєднатися до боротьби.

[ + – ] Авіаудар у Тиграї Фото: AP Photo

28 жовтня по столиці Тиграю було завдано авіаудару, внаслідок якого загинули 6 осіб, серед них троє дітей. Майже 20 людей отримали поранення. Ціль удару — комплекс із виготовлення та ремонту зброї.

[ + – ] Репортаж VICE з Ефіопії

З чого почалася війна в Ефіопії

У 2019 році прем'єр Ефіопії Абій Ахмед Алі отримав премію за вирішення конфлікту з Еритреєю, але у 2020 році війна знову спалахнула. Абій Ахмед прийшов до влади під гаслами модернізації країни. Однак саме при ньому конфлікт між НФВТ і центральною владою спалахнув із новою силою.

Тиграйські політики звинувачували прем'єра в упередженому ставленні до них, у корупції та саботажі реформ.

9 вересня 2020 року в африканській країні мали пройти місцеві та загальні вибори, які були відкладені на 2021 рік у зв'язку з COVID-19. При цьому Народний фронт визволення Тиграю не піддався владі та провів місцеві вибори.

[ + – ] Війна в Ефіопії

Влада провінції Тиграй провела вибори незважаючи на рішення центральної влади. Результати — НФВТ отримав абсолютну більшість у регіональному парламенті провінції. Кабмін назвав вибори незаконними, закликавши провінцію підкорятися центральній владі.

3 листопада 2020 року почалися військові дії. Абій Ахмед Алі звинуватив ополченців у нападі на базу федеральної армії, наказавши наступати на Тиграй. У містах почався голод. Були випадки масової різанини у різних частинах Ефіопії.

[ + – ] Голод в Ефіопії Фото: trump-elections

Нагадаємо, 26 грудня внаслідок масової різанини загинули 222 особи. У регіоні фіксують випадки етнічних чисток.