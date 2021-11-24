Прем'єр вирушив на фронт, а Захід закликає залишити країну: що відбувається в Ефіопії (відео)

Американський спецпосланник Фелтман стверджує, що сторони не йдуть на жодні переговори через те, що бойовики й уряд упевнені у своїй швидкій воєнній перемозі.

В охопленій бойовими діями Ефіопії ситуація, як і раніше, вкрай нестабільна. Низка західних країн закликала своїх громадян залишити країну. Про це повідомляє ВВС.

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США, Німеччина, Франція та Великобританія закликали негайно залишити Ефіопію своїм громадянам. Ситуація з бойовиками Тиграю, що повстали, погіршується. Бойовики просуваються до столиці країни Аддіс-Абеби.

Як заявляє спецпосланець США Джеффрі Фелтман, у дипломатичній площині був би прогрес, але йому заважає ескалація на місцях. Схоже, обидві сторони вважають, що вони на порозі воєнної перемоги.

Як пишуть у виданні, перевірити інформацію з лінії фронту важко, але Народно-визвольний фронт Тиграю заявляє, що його бойовики взяли під контроль місто за 200 км від столиці. При цьому центральний уряд Ефіопії заперечує повідомлення про наступ НФОТ.

[ + – ] Карта Ефіопії. Траса А2 з'єднує повсталий Тиграй зі столицею Фото: trump-elections

Евакуацію своїх працівників проводить і ООН. У внутрішньому документі безпеки зазначається, що працівники мають бути евакуйовані до 25 листопада.

"Давайте зустрінемося на фронті"

Прем'єр-міністр Абій Ахмед, який отримав Нобелівську премію миру у 2019 році, вирушив на фронт.

"Ті, хто хоче бути серед ефіопських дітей, яких вітатиме історія, повстануть сьогодні за нашу країну. Давайте зустрінемося на фронті", — заявив Ахмед.

На переговори бойовики НФОТ відмовилися йти, заявляючи, що їхні сили не послаблять невблаганний поступ до столиці. В основі конфлікту між НФОТ і центральним урядом лежить рішення Тиграю провести вибори всупереч рішенню уряду про їх перенесення через коронавірус.

Влада провінції отримала абсолютну більшість у регіональному парламенті. Зіткнення в Ефіопії розпочалися з 3 листопада 2020 року. Уряд країни звинувачував бойовиків у масових убивствах.

Нагадаємо, 27 жовтня почався наступ Тиграю. 5 листопада вони оголосили про створення союзу під назвою "Об'єднаний фронт ефіопських федералістських і конфедералістських сил". Об'єднання створили, щоб повалити уряд.