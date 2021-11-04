Рушать маршем на столицю. В Ефіопії об'єдналися два угруповання в Тиграї (фото)

На тлі дій бойовиків глава уряду Абій Ахмед закликав усіх брати до рук зброю, щоб "відбити та поховати терористів із НФВП".

В Ефіопії бойовики угруповання НФВП об'єднали свої сили з Визвольною армією оромо (ВАО). Водночас вони планують іти на столицю Аддіс-Абебу. Про це повідомляє CNN.

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Як повідомляють джерела видання, бойовики вже перебувають на околицях столиці. У відповідь уряд оголосив загальнонаціональний надзвичайний стан і закликав усіх жителів столиці взяти зброю в руки для захисту.

"Наші люди мають стати разом... із будь-якою зброєю та ресурсами, яка в них є, щоб захистити, відбити та поховати терористів з НФВП", — заявив прем'єр-міністр Абій Ахмед у Facebook. Пізніше Meta видалила публікацію за підбурювання та підтримку насильства.

Бойовики НФВП і ВАО мають суттєву вогневу міць, якої виявиться достатньо для того, щоб захопити столицю протягом кількох годин, але вони поки що не попрямували в бік Аддіс-Абеби.

Оромо – це найбільша етнічна група Ефіопії. Вони створили збройне угруповання Визвольна армія оромо, яка веде збройну боротьбу з урядом.

[ + – ] Карта бойових дій у Ефіопії Фото: cnn.com

Звіт ООН про громадянську війну в Ефіопії

Тим часом Управління ООН із прав людини та комісія з прав людини Ефіопії опублікували звіт про бойові дії з 2020 року. За цей час неодноразово порушувалися міжнародні права людини, права біженців, деякі з них прирівняні до військових злочинів чи злочинів проти людяності.

При цьому бойові дії ООН не можуть охарактеризувати як геноцид. З листопада 2020 року по сьогодні в країні виявилося понад 2 млн біженців, близько 400 тисяч людей зіткнулися з голодом, десятки тисяч людей загинули.

За що воюють НФВП та ВАО?

9 вересня 2020 року в африканській країні мали пройти місцеві та загальні вибори, які були відкладені на 2021 рік у зв'язку з COVID-19. Незважаючи на рішення центральної влади, Народний фронт звільнення Тиграю не піддався владі та провів місцеві вибори.

Влада провінції Тиграй отримала абсолютну більшість у регіональному парламенті. Ахмед назвав їх нелегітимними та незаконними і закликав провінцію підкорятися владі. З 3 листопада 2020 року в Ефіопії розпочалися бої. У різних частинах країни було зафіксовано випадки масової різанини.

[ + – ] Полонені військові

Центральна влада виявилася слабшою, ніж сили НФВП та ВАО, тисячі військових потрапляють у полон або відступають.

Нагадаємо, 2 листопада бойовики проводять масові страти та захоплюють міста в Ефіопії. 26 грудня в результаті масової різанини загинули 222 особи. У регіоні фіксують випадки етнічних чисток.