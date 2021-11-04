Двинут маршем на столицу. В Эфиопии объединились две группировки в Тыграе (фото)

На фоне действий боевиков, глава правительства Абий Ахмед призвал всех брать в руки оружие, чтобы "отразить и похоронить террористов из НФОТ".

В Эфиопии боевики группировки НФОТ объединили свои силы с Освободительной армией Оромо (ОАО). Вместе они планируют идти на столицу Аддис-Абебу. Об этом сообщает CNN.

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Как передают источники издания, боевики уже находятся на окраинах столицы. В ответ правительство объявило общенациональное чрезвычайное положение, и призвало всех жителей столицы взять оружие в руки для защиты.

"Наши люди должны стать вместе … с любым оружием и ресурсами, которое у них есть, чтобы защитить, отразить и похоронить террористов из НФОТ", — заявил премьер-министр Абий Ахмед в Facebook. Позднее Meta удалила публикацию за подстрекательство и поддержку насилия.

У боевиков НФОТ и ОАО есть существенная огневая мощь, которой окажется достаточно для того, чтобы захватить столицу в течение нескольких часов, но они пока не направились в сторону Аддис-Абебу.

Оромо — это самая большая этническая группа Эфиопии. Они создали вооруженную группировку Освободительная армия оромо, которая ведет вооруженную борьбу с правительством.

[ + – ] Карта боевых действий в Эфиопии Фото: cnn.com

Отчет ООН о гражданской войне в Эфиопии

Тем временем Управление ООН по права человека и комиссия по правам человека Эфиопии опубликовали отчет о боевых действиях с 2020 года. За это время неоднократно нарушались международные права человека, права беженцев, некоторые из них приравнены к военным преступлениям или преступлениям против человечности.

При этом боевые действия в ООН не могут охарактеризовать как геноцид. С ноября 2020 по нынешнее время в стране оказалось более 2 млн беженцев, около 400 тысяч людей столкнулись с голодом, десятки тысяч человек погибли.

За что воюют НФОТ и ОАО?

9 сентября 2020 в африканской стране должны были пройти местные и всеобщие выборы, которые были отложены на 2021 год в связи с COVID-19. Несмотря на решение центральной власти, Народный фронт освобождения Тыграя не поддался властям и провел местные выборы.

Власти провинции Тыграй получили абсолютное большинство в региональном парламенте. Ахмед назвал их нелегитимными и незаконными, и призвал провинцию подчиняться властям. С 3 ноября 2020 года в Эфиопии начались бои. В разных частях страны были зафиксированы случаи массовой резни.

[ + – ] Пленные военные

Центральная власть оказалась слабее, чем силы НФОТ и ОАО, тысячи военных попадают в плен или отступают.

Напомним, 2 ноября боевики проводят массовые казни и захватывают города в Эфиопии. 26 декабря в результате массовой резни погибли 222 человека. В регионе фиксируют случи этнических чисток.