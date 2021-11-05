Відразу 9 угруповань об'єднали свої зусилля для повалення уряду в Ефіопії (відео)

На тлі повідомлення про найбільше угрупування бойовиків, які збираються атакувати столицю, в уряді стверджують, що це все пропаганда і Аддис-Абеба поза загрозою.

Бойовики, які ведуть бойові дії проти центрального уряду в Ефіопії, стають все численнішими на шляху до столиці Аддис-Абеби. Про це повідомляє CNN.

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До складу бойовиків входять різні регіональні й етнічні групи, які "у відповідь на безліч криз, з якими зіткнулася країна" та для боротьби проти Абія (прем'єр-міністр Ефіопії — Фокус ) об'єдналися. Новий блок назвав себе Об'єднаним фронтом ефіопських федералістських і конфедералістських сил. Вони мають на меті безпечну зміну влади в країні.

"Ми маємо прорвати облогу на Тиграї, і ми зробимо все можливе для цього", — заявив прессекретар Народного фронту звільнення Тиграю Гетч'ю Реда.

При цьому він додав, що наступ на столицю Ефіопії не є кінцевою метою. Основне зараз – прорвати облогу.

Громадянська війна в Ефіопії: реакція уряду на дії бойовиків

Глава столичної поліції Фасі Фента заявив, що сили бойовиків знаходяться далеко від столиці, а заяви про те, що вони вже біля околиць Аддис-Абеби, — пропаганда.

Фото: скриншот

"НФОП і ВАО поширюють пропагандистські заяви, які перевищують те, чого вони насправді досягають. Насправді їх відкидають із тих місць, де вони зараз", — стверджує Фента.

Столиця знаходиться під захистом правоохоронців і живе мирним життям.

За інформацією видання, сили Визвольної армії Оромо розташовані за 160 км від столиці. Тому представник ВАО заявив, що неправильно стверджувати, що зона контролю досягла столиці.

Війна в Ефіопії триває вже рік. Бойові дії понесли за собою голод сотень тисяч людей, масову різанину, а також понад 2 млн біженців. Збройне протистояння почалося після заклику прем'єр-міністра підкоритися владі, коли було перенесено вибори. У Тиграї вибори провели та відмовилися підкорятися уряду Абія.

Нагадаємо, у звіті ООН про громадянську війну в Ефіопії заявляють, що було зафіксовано факти військових злочинів і злочини проти людяності.