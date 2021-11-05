Сразу 9 группировок объединили свои усилия для свержения правительства в Эфиопии (видео)

На фоне сообщения о крупнейшей группировке боевиков, которые собираются атаковать столицу, в правительстве утверждают, что это все пропаганда и Аддис-Абебе вне угрозы.

Боевики, которые ведут боевые действия против центрального правительства в Эфиопии становятся все более многочисленными на пути к столице Аддис-Абебе. Об этом сообщает CNN.

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В состав боевиков входят разные региональные и этнические группы, которые "в ответ на множество кризисов, с которыми столкнулась страна" и для борьбы против Абия (премьер-министр Эфиопии, — Фокус) объединились. Новый блок назвал себя Объединенным фронтом эфиопских федералистских и конфедералистских сил. Они ставят своей целью безопасную смену власти в стране.

"Мы должны прорвать осаду на Тыграе, и мы сделаем все возможное для этого", — заявил пресс-секретарь Народного фронта освобождения Тыграя Гетчью Реда.

При этом он добавил, что наступление на столицу Эфиопии не является конечной целью. Основное сейчас — прорвать осаду.

Гражданская война в Эфиопии: реакция правительства на действия боевиков

Глава столичной полиции Фаси Фента заявил, что силы боевиков находятся далеко от столицы, а заявления о том, что они уже у окраин Аддис-Абебы — пропаганда.

Фото: скриншот

"НФОТ и ОАО распространяют пропагандистские заявления, превышающие то, чего они на самом деле достигают. На самом деле их отбрасывают с тех мест, где они находятся сейчас", — утверждает Фента.

Столица находится под защитой правоохранителей и живет мирной жизнью.

По информации издания, силы Освободительной армии Оромо находятся в 160 км от столицы. Поэтому представитель ОАО заявил, что неверно утверждать, что зона контроля достигла столицы.

Война в Эфиопии длится уже год. Боевые действия понесли за собой голод сотен тысяч людей, массовую резню, а также более 2 млн беженцев. Вооруженное противостояние началось после призыва премьер-министра подчиниться власти, когда были перенесены выборы. В Тыграе выборы провели и отказались подчиняться правительству Абия.

Напомним, в отчете ООН о гражданской войне в Эфиопии заявляют, что были зафиксированы факты военных преступлений и преступления против человечности.