Дворазовий олімпійський чемпіон Хайле Гебрселассіє оголосив, що йде на війну

Ефіопський спортсмен ухвалив рішення воювати на боці уряду проти бунтівників у своїй країні.

Ефіопський дворазовий олімпійський чемпіон та національний герой Хайле Гебрселассіє пообіцяв приєднатися до боротьби з бунтівними силами у своїй країні після того, як прем'єр-міністр країни заявив, що пішов керувати бойовими діями з передової, повідомляє Reuters.

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48-річний чемпіон на пенсії, він встановив 27 рекордів з бігу на довгі дистанції, зазначив, що почувається зобов'язаним приєднатися, тому що існування Ефіопії на карті світу під загрозою.

Хайле вважає, що спорт символізує "мир та любов". Але він відстоював своє рішення приєднатися до боротьби проти бунтівних сил Тиграяна та їхніх союзників, які минулого місяця погрожували маршем на столицю Аддис-Абебу.

"Що б ви зробили, коли на карту поставлено існування країни? Ви просто кинули все. Мені дуже шкода!", — сказав Гебрселассіє.

Внаслідок конфлікту, що тривав рік, загинули тисячі людей, ще понад 2 мільйони людей були змушені залишити свої будинки, а 400 000 людей у Тиграї зіткнулися з голодом. Військовий конфлікт різко загострився після загрози повстанських сил маршем на столицю, що призвело до міжнародних зусиль щодо порушення режиму припинення вогню.

Хайле назвав конфлікт битвою, де загроза Ефіопії може стати загрозою для всієї Африки.

"Ефіопія — країна, яка багато зробила для Африки та всього континенту", — сказав він. "Так, це зразкова країна. Ефіопія, що стоїть на колінах, побічно ставить на коліна інших. Цього не повинно бути".

В інтерв'ю у своєму офісі в столиці, де він керує понад дюжиною компаній, що працюють у сфері готельного бізнесу, нерухомості, сільського господарства та освіти, Хайле розповів про роль, яку він готовий грати у війні.

"Ви очікуєте, що я говоритиму до самої смерті? Так, це найвища ціна на війні", — сказав він. "Я не можу сидіти тут через страх, тому що він підійде до моїх дверей. Він прийде в мій дім. Ми не знатимемо, хто що робитиме", — зазначив Гебрселассіє.

Раніше Фокус розповідав про деталі воєнного конфлікту в Ефіопії: прем'єр-міністр країни вирушив на фронт, а країни Заходу закликають людей залишати країну.