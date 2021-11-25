Оказались под арестом: в Катаре задержали журналистов, освещавших проблемы мигрантов на объектах ЧМ-2022

Представители СМИ были арестованы на 32 часа: у них изъяли всю технику и обвинили в незаконном проникновении на частную территорию.

Норвежский журналист телеканала NRK Халвор Экеланд и фотограф Локман Горбани были арестованы в Катаре после работы над материалом о проблемах трудовых мигрантов, сообщает издание Verdens Gang.

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Представители СМИ освещали тему прав трудовых мигрантов на строительстве объектов к ЧМ-2022. Они записали комментарии одного из местных активистов, выступающего против проведения турнира, поговорили с рабочими на стройках, а также встретились и пообщались с местным руководителем подготовки к ЧМ-2022.

Журналистов арестовали при выезде из страны, в аэропорту Дохи. Им предъявили незаконное проникновение на частную территорию и взяли под стражу. Мужчин отпустили спустя 32 часа и во вторник утром они смогли вернуться домой. Тем не менее, не обошлось без потерь: у норвежцев изъяли всю технику, а именно фотоаппарат, компьютеры, телефоны и все записанные материалы.

Редакция Verdens Gang обратилась в ФИФА с просьбой дать оценку произошедшему эпизоду, но запрос пока остался без ответа.

Ранее Фокус рассказывал об истории английского футболиста Дэвида Бекхэма, который стал амбасадором ЧМ-2022 в Катаре за 150 миллионов фунтов на 10 лет. Британец сразу же столкнулся с волной критики от правозащитных организаций: в частности, Amnesty International призвала футболиста вникнуть в проблему прав человека в Катаре, поскольку на объектах инфраструктуры ЧМ-2022 работает большое количество трудовых мигрантов. Кроме того, в Катаре существует проблема дискриминации сексуальных меньшинств, а также отмечены нарушения прав женщин.