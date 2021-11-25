Опинилися під арештом: у Катарі затримали журналістів, які висвітлювали проблеми мігрантів на об'єктах ЧС-2022

Представників ЗМІ було заарештовано на 32 години: у них вилучили всю техніку та звинуватили в незаконному проникненні на приватну територію.

Норвезького журналіста телеканалу NRK Халвора Екеланда та фотографа Локмана Горбані заарештували в Катарі після роботи над матеріалом про проблеми трудових мігрантів, повідомляє видання Verdens Gang.

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Представники ЗМІ висвітлювали тему прав трудових мігрантів на будівництві об'єктів до ЧС-2022. Вони записали коментарі одного з місцевих активістів, який виступає проти проведення турніру, поговорили з робітниками на будівництві, а також зустрілися та поспілкувалися з місцевим керівником підготовки до ЧС-2022.

Журналістів заарештували під час виїзду з країни, в аеропорту Дохи. Їм пред'явили незаконне проникнення на приватну територію та взяли під варту. Чоловіків відпустили за 32 години, і у вівторок вранці вони змогли повернутися додому. Проте не обійшлося без втрат: у норвежців вилучили всю техніку, а саме фотоапарат, комп'ютери, телефони та всі записані матеріали.

Редакція Verdens Gang звернулася до ФІФА з проханням дати оцінку епізоду, що стався, але запит поки що залишився без відповіді.

Раніше Фокус розповідав про історію англійського футболіста Девіда Бекхема, який став амбасадором ЧС-2022 в Катарі за 150 мільйонів фунтів на 10 років. Британець одразу ж зіткнувся з хвилею критики від правозахисних організацій: зокрема, Amnesty International закликала футболіста вникнути в проблему прав людини в Катарі, оскільки на об'єктах інфраструктури ЧС-2022 працює велика кількість трудових мігрантів. Крім того, у Катарі існує проблема дискримінації сексуальних меншин, а також відзначені порушення прав жінок.