"Боевые сцены в "Рокки" были поставлены слабенько": боксер Гвоздик - о культовом фильме

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе считает, что в первых трех частях кинофраншизы создатели фильма акцентировали внимание больше на драматизме истории, чем на постановке боксерских поединков.

Экс-чемпион мира по версии WBC в полутяжелой весовой категории Александр Гвоздик рассказал Фокусу о своем отношении к легендарной серии фильмов "Рокки". Дебютный показ этой картины состоялся 45 лет.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По мнению Гвоздика, боевые сцены в первых частях фильма имеют мало схожего с реальным боксом: для того, чтобы довести этот компонент до хорошего уровня, создателям фильма понадобилось время.

"Этот фильм я посмотрел уже после того, как начал заниматься боксом, поэтому им особо не вдохновлялся. "Рокки" — это же сказка. Боевые сцены в этом фильме даже на то время поставлены достаточно слабенько. Любые фильмы про бокс, если бы их снимал режисер, который занимался этим спортом, возможно, не были бы такими зрелищными и красочными. Сейчас уже люди научились снимать, начали больше понимать. В следующих частях Рокки все было уже плюс-минус нормально. Но первые три части, которые прогремели на весь мир и принесли Сталлоне славу, с точки зрения боксера и боя — это ужас", — отметил Александр Гвоздик.

В то же время, боксер считает, что несмотря на нереалистичные боксерские сцены, фильм хорошо воспринимается как социальная драма.

"С точки зрения сюжета и самой идеи — это прикольно. Но это больше как драма. Для меня в то время, когда эти фильмы выходили, такой жанр был неинтересен. Больше интересовал какой-то экшн. Не хочу обесценить шедевр, как фильм — это очень интересное кино, но с точки зрения бокса — это один сплошной "косяк", — резюмировал украинский боксер.

Напомним, что самой успешной спортивной кинофраншизе "Рокки" исполнилось 45 лет. Украинские боксеры рассказали Фокусу, как на них повлиял фильм Сильвестра Сталлоне.