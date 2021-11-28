"Бойові сцени в "Роккі" були поставлені слабкувато": боксер Гвоздик — про культовий фільм

Екс-чемпіон світу в напівважкій вазі вважає, що в перших трьох частинах кінофраншизи творці фільму акцентували більше увагу на драматизмі історії, ніж на постановці боксерських поєдинків.

Екс-чемпіон світу за версією WBC у напівважкій ваговій категорії Олександр Гвоздик розповів Фокусу про своє ставлення до легендарної серії фільмів "Роккі". Дебютний показ цієї картини відбувся 45 років.

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На думку Гвоздика, бойові сцени в перших частинах фільму мають мало схожого на реальний бокс: для того, щоб довести цей компонент до хорошого рівня, творцям фільму знадобився час.

"Якщо чесно, то цей фільм мене взагалі не надихав. "Роккі" — це ж казка. Бойові сцени в цьому фільмі навіть на той час поставлені досить слабенько. Будь-які фільми про бокс, якби їх знімав режиссер, який займався цим спортом, можливо не були б такими яскравими та видовищними. Зараз уже люди навчилися знімати, почали більше розуміти. У наступних частинах Роккі все було вже плюс-мінус нормально. Але перші три частини, які прогриміли на весь світ і принесли Сталоне славу, з точки зору боксера і бою — це жах", — зазначив Олександр Гвоздик.

Водночас, боксер вважає, що попри нереалістичні боксерські сцени фільм добре сприймається як соціальна драма.

"З точки зору сюжету і самої ідеї — це прикольно. Але це більше як драма. Для мене в той час, коли ці фільми виходили, такий жанр був нецікавий. Більше цікавив якийсь екшн. Не хочу знецінити шедевр, як фільм — це дуже цікаве кіно, але з погляду боксу – це один суцільний "косяк", – резюмував український боксер.

Нагадаємо, що найуспішнішій спортивній кінофраншизі "Роккі" виповнилося 45 років. Українські боксери розповіли Фокусу, як на них вплинув фільм Сільвестра Сталлоне.