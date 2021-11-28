"Смотря "Рокки", все мужчины вдохновляются на подвиги": боксер Сиренко - о фильме со Сталлоне

Владислав Сиренко рассказал Фокусу о своих впечатлениях от фильма "Рокки", который вышел на больших экранах 45 лет назад.

Чемпион Азии по версии WBC и украинский боксер Владислав Сиренко в эксклюзивном комментарии Фокусу рассказал о своем отношении к легендарному фильму "Рокки".

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По словам боксера, в картине показана реалистичная история, которая вдохновила его на профессиональные подвиги.

"К фильму "Рокки" я отношусь достаточно позитивно, потому что он получил много разных премий и это фильм про мой любимый вид спорта. Каждая из частей "Рокки" была по-своему классная. Когда я впервые посмотрел эти фильмы, это произошло еще до того, как я стал боксером. Очень интересная и реалистичная история, я получил удовольствие от просмотра. Не могу сказать, что он как-то мотивировал меня, но все мужчины, смотря такие фильмы, вдохновляются на какие-то подвиги", — рассказал Владислав в комментарии Фокусу.

Сиренко также находит параллель в первой части "Рокки" с нашумевшим боем Энтони Джошуа — Энди Руис, который состоялся в 2019 году.

"Понятно, что это художественный фильм и есть моменты, которые могут быть не до конца достоверны, но они красиво поданы и обрисованы для зрителей, обывателей, которые не так тщательно могут разбираться во всех тонкостях бокса. Но если мы говорим про самый первый "Рокки", то это достаточно реальная история, что чемпион выбрал в соперники обычного середнячка. Можно привести в пример бой Энтони Джошуа с Энди Руисом. У Энтони Джошуа "слетел" соперник и в качестве замены его команда пригласила Энди Руиса. Мексиканец вышел и победил, вписав свое имя в историю мирового бокса. Вот и в первом фильме Рокки пусть и не победил, но показал крутой бой", — заявил Владислав Сиренко.

Напомним, что самой успешной спортивной кинофраншизе "Рокки" исполнилось 45 лет. Украинские боксеры рассказали Фокусу, как на них повлиял фильм Сильвестра Сталлоне.