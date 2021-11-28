"Дивлячись "Роккі", всі чоловіки надихаються на подвиги": боксер Сиренко — про фільм зі Сталлоне

Владислав Сиренко розповів Фокусу про свої враження від фільму Роккі, який вийшов на великих екранах 45 років тому.

Чемпіон Азії за версією WBC та український боксер Владислав Сиренко в ексклюзивному коментарі Фокусу розповів про своє ставлення до легендарного фільму "Роккі".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами боксера, у картині показано реалістичну історію, яка надихнула його на професійні подвиги.

"До фільму "Роккі" я ставлюся досить позитивно, тому що він отримав багато різних премій і це фільм про мій улюблений вид спорту. Кожна з частин "Роккі" була по-своєму класна. Коли я вперше подивився ці фільми, це сталося ще до того, як я став боксером. Дуже цікава та реалістична історія, я отримав насолоду від перегляду. Не можу сказати, що він якось мотивував мене, але всі чоловіки, дивлячись такі фільми, надихаються на якісь подвиги", — розповів Владислав. у коментарі Фокусу.

Сиренко також знаходить паралель у першій частині "Роккі" з гучним боєм Ентоні Джошуа — Енді Руїс, який відбувся у 2019 році.

"Зрозуміло, що це художній фільм і є моменти, які можуть бути не до кінця достовірні, але вони красиво подані та змальовані для глядачів, обивателів, які не так ретельно можуть розбиратися у всіх тонкощах боксу. Але якщо ми говоримо про найперший "Роккі", то це досить реальна історія, що чемпіон обрав у суперники звичайного середнячка. Можна навести в приклад бій Ентоні Джошуа з Енді Руїсом. У Ентоні Джошуа "злетів" суперник і як заміна його команда запросила Енді Руїса. Мексиканець вийшов і переміг, вписавши своє ім'я в історію світового боксу. Ось і у першому фільмі Роккі нехай і не переміг, але показав крутий бій", — заявив Владислав Сиренко.

Нагадаємо, що найуспішнішій спортивній кінофраншизі "Роккі" виповнилося 45 років. Українські боксери розповіли Фокусу, як на них вплинув фільм Сільвестра Сталлоне.