Битва грандов: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя (видео)
Джейдон Санчо забил во втором матче подряд, но для победы над принципиальным соперником этого не хватило.
В 13-м туре чемпионата Англии встретились два принципиальных соперника: "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед".
Фаворитом в этом противостоянии выглядел лондонский клуб, но "Манчестер Юнайтед" недавно получил шоковую терапию: после череды неудовлетворительных результатов в отставку был отправлен Оле-Гуннар Сульшер. После этого "красные дьяволы" победили "Вильярреал" в Лиге чемпионов, а теперь столкнулись с серьезным оппонентом во внутреннем чемпионате.
После безголевого первого тайма, командам удалось перейти к результативным действиям во второй половине матча. Джейдон Санчо вывел гостей вперед. Но удержать преимущество "Ман Юнайтед" не удалось: "Челси" заработал право на пенальти, который реализовал Жоржиньо, установивший финальный счет 1:1.
Отметим, что арбитр матча показал суммарно 8 желтых карточек: 5 из них — игрокам "Манчестер Юнайтед" и 3 — игрокам "Челси".
По итогам этого матча, "Челси" сохранил за собой первое место в турнирной таблице. В активе команды Томаса Тухеля 30 очков. "Манчестер Юнайтед" опустился еще ниже — теперь один из топ-клубов английской Премьер-лиги теперь расположился на 8-й ступеньке. В активе подопечных Майкла Каррика, который временно возглавляет команду, только 18 очков. Столько же — у "Брайтона" и "Лестера".
Напомним, что 21 ноября "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку Оле-Гуннара Сульшера. Под его руководством манчестерский клуб за три года не выиграл ни одного титула.
Чемпионат Англии. 13-й тур
"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0)
Голы: 0:1, Санчо, 50; 1:1, с пенальти, Жоржиньо, 69.