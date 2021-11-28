Битва грандов: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя (видео)

Джейдон Санчо забил во втором матче подряд, но для победы над принципиальным соперником этого не хватило.

В 13-м туре чемпионата Англии встретились два принципиальных соперника: "Челси" принимал "Манчестер Юнайтед".

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Фаворитом в этом противостоянии выглядел лондонский клуб, но "Манчестер Юнайтед" недавно получил шоковую терапию: после череды неудовлетворительных результатов в отставку был отправлен Оле-Гуннар Сульшер. После этого "красные дьяволы" победили "Вильярреал" в Лиге чемпионов, а теперь столкнулись с серьезным оппонентом во внутреннем чемпионате.

После безголевого первого тайма, командам удалось перейти к результативным действиям во второй половине матча. Джейдон Санчо вывел гостей вперед. Но удержать преимущество "Ман Юнайтед" не удалось: "Челси" заработал право на пенальти, который реализовал Жоржиньо, установивший финальный счет 1:1.

Отметим, что арбитр матча показал суммарно 8 желтых карточек: 5 из них — игрокам "Манчестер Юнайтед" и 3 — игрокам "Челси".

По итогам этого матча, "Челси" сохранил за собой первое место в турнирной таблице. В активе команды Томаса Тухеля 30 очков. "Манчестер Юнайтед" опустился еще ниже — теперь один из топ-клубов английской Премьер-лиги теперь расположился на 8-й ступеньке. В активе подопечных Майкла Каррика, который временно возглавляет команду, только 18 очков. Столько же — у "Брайтона" и "Лестера".

Напомним, что 21 ноября "Манчестер Юнайтед" отправил в отставку Оле-Гуннара Сульшера. Под его руководством манчестерский клуб за три года не выиграл ни одного титула.

[ + – ] Челси - Манчестер Юнайтед - 1:1. Видео голов

Чемпионат Англии. 13-й тур

"Челси" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1 (0:0)

Голы: 0:1, Санчо, 50; 1:1, с пенальти, Жоржиньо, 69.